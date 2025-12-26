Regatul Unit, pe punctul de a interzice fierberea homarilor vii, pe măsură ce standardele de bunăstare a animalelor devin peste tot mai stricte. Este în dezbatere o strategie care vizează toate animalele

Metoda este încă utilizată în unele restaurante, dar activiștii afirmă că această „tortură” este evitabilă.

Fierberea homarilor de vii va deveni în curând o practică interzisă în Regatul Unit, miniștrii promițând ridicarea standardelor de bunăstare pentru toate tipurile de animale. Un draft al strategiei privind bunăstarea animalelor a fost publicat la începutul acestei săptămâni și promite o serie de schimbări legislative considerate „cele mai ambițioase” pentru o întreagă generație.

Sunt promise interdicții privind vânătoarea cu câini, descrisă ca un „paravan” pentru vânătoarea ilegală de vulpi, capcanele cu laț și împușcarea iepurilor de câmp în sezonul de reproducere. Va fi introdusă, de asemenea, obligativitatea de înregistrare pentru crescătorii de câini și un control mai strict al regulilor de călătorie pentru animalele de companie, în cadrul planurilor de a interzice „fermele de câini” și traficul ilegal cu aceste animale.

Standarde mai stricte în ce privește animalele de fermă

De asemenea, se promit standarde mai ridicate de bunăstare pentru animalele de fermă, miniștrii afirmând că doresc să pună capăt utilizării cuștilor și boxelor pentru animale precum găinile și porcii.

Propunerile includ, printre altele, eliminarea treptată a cuștilor îmbogățite pentru găini și a boxelor de fătare folosite pentru scroafe. Oficialii spun că majoritatea fermierilor au încetat deja să mai folosească astfel de metode și că miniștrii doresc să îi încurajeze și pe ceilalți să le urmeze exemplul.

Legea privind bunăstarea animalelor a conservatorilor a recunoscut în 2022 că homarii, crabii, creveții, adică familia crustaceelor, alături de cefalopode, precum calmarul și caracatița, sunt ființe sensibile, capabile să simtă durere. Cu toate acestea, la acea vreme, guvernul nu a mers până la interzicerea fierberii lor vii, o metodă încă folosită în unele restaurante. Iar alternativa la ea este uciderea homarilor prin congelare.

Noua strategie promite că miniștrii vor stabili ceea ce este „compatibil cu cerințele legale actuale privind bunăstarea în momentul uciderii, inclusiv prin clarificarea faptului că fierberea de viu nu este o metodă de ucidere acceptabilă”.

Ben Sturgeon, director executiv al grupului de campanie Crustacean Compassion, a salutat decizia: „Interzicerea practicilor inumane, precum fierberea de viu, este un pas vital înainte. Când crustaceele decapode vii și conștiente sunt puse într-o oală cu apă clocotită, ele îndură câteva minute de durere atroce înainte de a muri. Aceasta este o tortură pentru crabi și homari și este complet evitabilă. De-a lungul lanțului de aprovizionare, alternative umane, precum asomarea electrică înainte de tăiere, sunt ușor accesibile.”

„Strategia noastră recuperează decalajul față de ceea ce supermarketurile au făcut deja pentru a îmbunătăți standardul alimentelor vândute pe rafturile noastre”, a declarat un purtător de cuvânt de la Downing Street.

Rămâne dilema legată de importurile care nu respectă aceleași standarde

Cu toate acestea, Sindicatul Național al Fermierilor (NFU) și-a exprimat îngrijorarea cu privire la consecințele neintenționate ale unor astfel de interdicții, temându-se că fermierii britanici ar putea fi subminați de importurile din țări cu standarde de bunăstare mai scăzute.

„Dacă guvernul propune ridicarea standardelor interne, trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că fermierii britanici nu sunt puși să concureze cu importuri produse la standarde inferioare”, a declarat președintele NFU, Tom Bradshaw.

Strategia menționează că miniștrii nu vor încheia acorduri comerciale care să submineze standardele britanice și vor acționa acolo unde produsele de peste mări au „un avantaj nedrept”, inclusiv prin interdicții de import sau cote. Emma Reynolds, secretarul pentru mediu, a declarat că strategia înseamnă „o reglementare mai strictă acolo unde standardele sunt cele mai slabe și o aplicare eficientă a legii”.