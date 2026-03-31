La fabrica de ciocolată din Birmingham, echipa de maeștri cofetari de la Cadbury World a finalizat o operă de artă culinară neobișnuite. Claire Fielding și echipa sa au pus ultimele retușuri, pe o piesă gigantică, un ou de ciocolată care a devenit rapid atracția principală a sezonului de Paște, scrie La Vanguardia.

Ou de ciocolată gigant – 55 kg

Cunoscut sub numele de „Mega Mini Egg”, acest ou de Paște record măsoară 70 de centimetri în înălțime și cântărește nu mai puțin de 55 de kilograme. Claire Fielding explică entuziasmată: „Este cel mai mare ou de ciocolată din lume. Am respectat rețeta clasică de Mini Egg pe care fanii o adoră: un interior bogat de ciocolată cu lapte și un înveliș exterior crocant, care îi dă textura inconfundabilă”.

Aceste mici bomboane sunt un simbol al primăverii în Marea Britanie, fiind disponibile doar în perioada Paștelui, fapt ce le-a conferit un statut aproape legendar în rândul iubitorilor de dulciuri.

Ciocolata, din ce în ce mai scumpă

În ciuda atmosferei festive de la Cadbury World, analiștii trag un semnal de alarmă: desertul nostru preferat devine semnificativ mai scump. Chris Jaccarini, analist senior la Energy and Climate Intelligence Unit, a coordonat un studiu care arată o realitate îngrijorătoare: prețul ciocolatei a crescut cu două treimi în ultimii trei ani în Regatul Unit.

- articolul continuă mai jos -

„Este o tendință globală. Prețurile sunt dictate de piața materiilor prime, iar cacaoa a devenit extrem de scumpă”, explică Jaccarini. Motivul principal? Schimbările climatice care afectează grav recoltele din Africa de Vest, principala zonă furnizoare de cacao la nivel mondial.

Sustenabilitate și zero risipă

Chiar dacă prețul materiei prime este în creștere, organizatorii de la Cadbury World s-au asigurat că acest proiect nu va genera risipă. După încheierea perioadei de expunere, Mega Oul nu va fi aruncat. Acesta va fi mărunțit și topit pentru a fi reutilizat în alte preparate, transformând piesa de expoziție într-o lecție de economie circulară.

Vizitatorii pot admira uriașul de ciocolată la Cadbury World în perioada 30 martie – 12 aprilie, având totodată ocazia de a vizita magazinul de cadouri dulci obișnuite.