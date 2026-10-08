În perioada 9-11 octombrie, Crângul Petreşti găzduiește evenimentul „Rapsodii de toamnă în Crâng”. Manifestarea aduce laolaltă meșteri populari din întreaga țară, producători locali și un program artistic dedicat tradițiilor românești, anunță Agerpres.
Organizat de Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, evenimentul are intrare liberă și va fi deschis publicului zilnic, între orele 10:00 și 21:00.
Ajuns la o ediție jubiliară, târgul reunește artizani din Vrancea și din mari zone etnografice ale României. Vizitatorii vor putea admira și achiziționa:
Ceramică și crestături în lemn
Țesături, costume populare și măști tradiționale
Împletituri și instrumente muzicale tradiționale
Obiecte unice realizate manual
Județe și localități participante:
Vrancea: Nereju, Jitia, Soveja, Vadu Roșca, Spulber, Păulești, Bolotești și Mărășești.
Din țară: Meșteri din Harghita, Suceava, Neamț, Maramureș și Caraș-Severin.
Zona gastronomică și de bunătăți tradiționale aduce preparate autentice din gospodăriile și plantațiile locale:
Conserve și mâncăruri tradiționale: Zacuscă, bulion, plăcinte, poale-n brâu, cozonac.
Produse proaspete și apicole: Brânzeturi, produse din carne și lapte, miere, fructe, legume și sucuri naturale.
Specialități locale: Vinuri renumite de Panciu și Odobești, struguri, mere, alune de pădure și flori.
Producătorii locali provin din: Cîrligele, Țifești, Mărășești, Negrilești, Gologanu, Vânători, Mândrești, Câmpuri, Panciu, Odobești, Suraia, Focșani, Paltin și Fitionești.
Atmosfera de festivitate va fi întreținută de programul artistic „Cântece de Viță Veche”, care va aduce pe scenă muzică populară și spectacole de folclor tradițional pe tot parcursul celor trei zile.
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