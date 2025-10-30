Quiche cu fasole neagră și brânză Pepper Jack / Un mic dejun bogat în proteine și sățios, dar poate fi servit la orice masă de peste zi

Dacă vă place micul dejun sărat, o să vă placă acest quiche cu fasole neagră și brânză Pepper Jack. Ardeiul roșu, ceapa și roșiile sunt bogate în antioxidanți, ajutând la reducerea inflamațiilor. Am adăugat fasole neagră pentru fibre, care sunt benefice pentru intestin și, desigur, ouă – bogate în proteine. Astfel, obținem un preparat sățios. Brânza Pepper Jack și un vârf de piper cayenne adaugă un plus de condiment, combinându-se perfect cu chimenul cald, oregano și paprika dulce.

Această rețetă de quiche cu fasole neagră și brânză Pepper Jack este perfectă pentru un mic dejun sau un brunch, dar se potrivește și pentru o cină ușoară, promite eatingwell.com. Varietatea de brânză Peppe Jack este o brânză de vacă semi-moare, cu gust picant dat de adaosul de ardei iuți.

Ingrediente (pentru 6 porții)

1½ linguri de ulei de măsline extravirgin

1 ardei roșu mediu, tocat (aproximativ 1 cană)

1 cană ceapă roșie tăiată felii subțiri

½ cană roșii tocate

¾ linguriță chimen măcinat

½ linguriță oregano uscat

½ linguriță de boia afumată

½ linguriță de sare

¼ linguriță de piper cayenne

8 ouă mari

⅔ cană de lapte și smântână

1 cană de brânză Jack cu ardei, rasă, împărțită

1 cutie (440 g) de fasole neagră fără sare adăugată, clătită

Instrucțiuni

Preîncălziți cuptorul la 180 °C. Ungeți o formă pentru tartă, cu spray de gătit.

Încălziți 1½ linguri de ulei într-o tigaie mare la foc mediu. Adăugați ardeiul tocat; gătiți, amestecând ocazional, până se înmoaie, aproximativ 6 minute. Adăugați 1 cană de ceapă; gătiți, amestecând ocazional, până când ardeii se rumenesc ușor și ceapa se înmoaie, aproximativ 5 minute.

Adăugați ½ cană de roșii, ¾ linguriță de chimen, ½ linguriță de oregano, paprika și sare și ¼ linguriță de piper cayenne; gătiți, amestecând des, până când lichidul se evaporă și amestecul devine aromat, 2-3 minute. Lăsați să se răcească ușor, aproximativ 5 minute.

Bateți 8 ouă, ⅔ cană de lapte și ½ cană de brânză Pepper Jack într-un bol mediu până se omogenizează. Încorporați fasolea neagră clătită și amestecul de ardei; turnați în forma de tartă pregătită. Presărați cu ½ cană de brânză rămasă.

Coaceți până se întărește și marginile sunt aurii, 40-45 de minute. După e o scoateți din cuptor, lăsați să odihneacă 10 minute; tăiați felii și serviți cât e cald.