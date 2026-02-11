Autoritățile din Maramureș au deschis o anchetă după ce, pe malul râului Someș, în apropierea localității Ulmeni, au fost descoperite pungi cu alimente gratuite din fondul de ajutor de la UE, destinate persoanelor cu venituri reduse. Produsele, printre care făină, zahăr și paste făinoase, aveau termenul de valabilitate expirat încă din 2014, relatează Știrile Pro TV.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Descoperirea a fost făcută de un localnic, care a alertat autoritățile după ce a observat grămezi de pungi abandonate pe malul râului.

„Uitați punga, scrie clar: fond de ajutor european. În loc să ajungă la oameni, au fost aruncate aici. După ce am sunat la autorități, au venit cu un buldozer și au încercat să acopere urmele”, a declarat Ioan Zah, localnicul care a găsit produsele.

Potrivit acestuia, pe sol erau vizibile urme de tractor, semn că alimentele ar fi fost descărcate intenționat în zonă. Ulterior, susține localnicul, cineva ar fi intervenit cu un utilaj greu pentru a nivela terenul și a face deșeurile mai puțin vizibile.

Imaginile filmate pe malul Someșului au ajuns și la Garda de Mediu Maramureș, care s-a autosesizat.

„Vom efectua verificări la fața locului. În funcție de rezultatele acestora, vor fi dispuse măsuri de salubrizare și vor fi aplicate sancțiuni autorităților locale din Ulmeni, care au gestionat în mod defectuos aceste deșeuri”, a declarat Lucia Marcela Chindriș, comisar-șef al Gărzii de Mediu Maramureș.

Și polițiștii din Ulmeni au deschis un dosar penal din oficiu.

„A fost întocmit dosar penal pentru infracțiuni privind regimul deșeurilor, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz”, a precizat Florina Meteș, purtător de cuvânt al IPJ Maramureș.

Primarul din Ulmeni spune că nu știa nimic

Primarul orașului Ulmeni, Mihai Titus Lucian Morar, susține că nu avea cunoștință despre situație și că va dispune verificări interne.

„Nu vreau să condamn pe nimeni. Nu am informații, aflu acum prima dată. O să discut cu colegii mei să vedem ce s-a întâmplat. Este regretabil dacă cineva a recurs la un asemenea gest, mai ales că vorbim despre un ajutor destinat oamenilor”, a declarat edilul.

Potrivit datelor oficiale, anul trecut valoarea unui pachet de ajutoare alimentare finanțat de Uniunea Europeană a fost de 125 de lei, iar aproximativ 2,8 milioane de români erau eligibili pentru a primi aceste produse.