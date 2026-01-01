Publicitatea pentru ceea ce este numit “junk food” – mâncare nesănătoasă, bogată în zaharuri, sare şi grăsimi saturate – va fi de acum înainte interzisă în Regatul Unit, cu excepţia orelor de noapte, odată cu intrarea în vigoare a unei legi a cărei aplicare a fost întârziată cu aproape trei ani după negocieri dure cu industria alimentară, informează joi EFE.

Interdicţia de a promova aceste produse “nesănătoase” va fi valabilă între orele 5:30 şi 21:00 la radio şi televiziune şi pe tot parcursul zilei pe reţelele sociale, deşi reclame şi promoţii vor continua să fie afişate în staţiile de autobuz sau în vitrine, transmite Agerpres.

Guvernul britanic pregăteşte de mai bine de trei ani terenul pentru această măsură care urmăreşte să combată problema obezităţii infantile, care, potrivit cifrelor oficiale, afectează unul din zece copii cu vârste între 4 şi 5 ani şi costă anual sistemul de sănătate britanic mai mult de 11 miliarde de lire sterline.

Se urmărește prevenirea obezității

Conform previziunilor optimiste ale guvernului britanic, doar eliminarea publicităţii va scoate din alimentaţia copiilor mai mult de şapte miliarde de calorii şi va ajuta astfel la prevenirea a 20.000 de cazuri de obezitate în rândul minorilor, generând o economie de două miliarde de lire sterline în conturile Serviciului Naţional de Sănătate, serviciul public de sănătate deja supus unui stres financiar ridicat.

Consumul ridicat de zahăr are şi alte consecinţe asupra sănătăţii copiilor, unul din cinci copii cu vârsta sub cinci ani având probleme de carii.

Interdicţia vizează 13 tipuri diferite de alimente, unele mai “evidente”, cum ar fi băuturile carbogazoase, ciocolatele, biscuiţii, prăjiturile industriale, îngheţata sau cerealele pentru micul dejun, precum şi altele mai generale, precum pizza, sandvişurile şi felurile gata preparate, caz în care vor fi avute în vedere acele produse care întrunesc două din următoarele trei pericole: conţinut ridicat de grăsimi saturate, de zaharuri sau de sare.

Rețete adaptate pentru produse mai naturale

Guvernul a fost clar în transmiterea mesajului că măsura nu vizează nicio marcă în mod special, ci va servi drept stimulent pentru ca companiile să îşi adapteze produsele la altele bazate pe “reţete mai sănătoase”.

În argumentaţia sa, guvernul de la Londra a menţionat cercetări medicale care, se pare, demonstrează că expunerea la publicitatea pentru alimente nesănătoase afectează ceea ce copiii consumă ulterior “şi le conturează astfel preferinţele alimentare încă de la cea mai fragedă vârstă”, crescând riscurile de supraponderabilitate şi ale unei vieţi cu probleme de sănătate.