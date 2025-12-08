Dr. Gabriel Tatu Chițoiu, medic specialist cardiolog, a explicat în emisiunea Fântâna de sănătate realizată de nutriționistul Tania Fântână la G4Food, care sunt cele mai frecvente scuze pentru a amâna abordarea unui stil de viață sănătos. De altfel, majoritatea afecțiunilor cardiovasculare, hipertensiune arterială, diabet etc, au legătură cu stilul de viață.

„Scuza generală este că «așa este în familie», că moștenesc pe… Nu se moștenește nimic. Sigur, se moștenesc anumite boli genetice și anumite predispoziții. Dar nu înseamnă că acesta este o fatalitate. Aici, ceea ce se moștenește de multe ori în familie este stilul de viață”, explică medicul.

De asemenea, el a arătat că și cantitatea de sare folosită la mâncare, atunci când se mănâncă în familie, afectează pe toți membrii familiei.

„Mănâncă toți la fel, pun aceeași cantitate de sare și li se pare că greutatea pe care o au este cea normală, dar vezi că toți sunt obezi, toți fumează. Dacă din această comunitate scoți o persoană la vârstă tânără și o duci într-o altă zonă, în altă lume în care se trăiește sănătos, vezi că nu mai moștenește ceea ce se credea că se moștenește”, a mai explicat el.

Excepțiile are întăresc regula

Pe de altă parte, o altă scuză găsită frecvent de cei care abordează un stil de viață nesănătos este cea a excepțiilor.

„De pildă, în moment în care vorbești și le spui oamenilor să nu fumeze, să nu consume alcool, să fie atenți la ce mănâncă, răspunsul este «a, păi, bunicul meu a fumat până la 90 de ani, a consumat slănină și a trăit…» Sunt excepțiile. Toată lumea se leagă de excepții; și de Churchill, care a ajuns la 88 de ani, după ce a fumat și a băut vârtos. Dar lumea nu știe că ultimii 10 ani de zile i-a petrecut făcând accidente vasculare cerebrale. Și lumea nu-i vede pe ceilalți zeci de mii care au murit fumând și bând alcool până să ajungă la vârsta respectivă. Toți se leagă de o excepție”, conchide el.