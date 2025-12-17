Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) i-a cerut, miercuri, prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, ca România să se opună semnării acordului UE-Mercosur şi să se alăture astfel poziţiei Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

“Vă solicităm, domnule premier Ilie Bolojan, să vă alăturaţi poziţiei exprimate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ca România să se opună semnării acestui tratat, care generează prejudicii semnificative atât pentru ţara noastră, cât şi pentru sectorul agroalimentar european, inclusiv prin efectul cumulativ al tuturor acordurilor comerciale semnate până în prezent, ce pot conduce la reducerea considerabilă a numărului de fermieri, încetarea activităţii acestora şi necesitatea reintegrării lor în alte sectoare, cu impact direct asupra fondurilor destinate şomajului şi sprijinului financiar pentru familiile afectate”, se arată în documentul AAC.

Organizaţia apelează la sprijinul premierului şi la implicarea directă în negocierile din aceste zile de la Bruxelles, în cadrul summitului UE, la nivelul autorităţilor europene decidente, pentru a reprezenta poziţia fermierilor din ţară, astfel încât România să blocheze semnarea tratatului, alături de Franţa, Polonia, Italia, Ungaria, Belgia şi Austria, state care şi-au exprimat public poziţia pe acest subiect, transmite Agerpres.

Agricultorii europeni, inclusiv cei din România, vor protesta joi, la Bruxelles, solicitând menţinerea condiţiilor actuale.

“În absenţa unor soluţii concrete, situaţia dificilă în care se află fermierii, ce riscă să fie agravată prin impunerea de noi constrângeri şi reduceri de fonduri, îi va determina să continue protestele şi în România, în săptămânile următoare”, precizează Alianţa.

Aceasta precizează că agricultorii din România şi întreaga UE continuă să se confrunte cu presiuni economice şi climatice tot mai mari, cu un mediu de piaţă global din ce în ce mai instabil, preţurile producţiei la nivelul anului 2008, cu aşteptări tot mai mari legate de obiectivele de durabilitate ale Uniunii care cresc forţat costurile de producţie cu circa 40% faţă de produsele din state non-UE.

În acest context, susţine Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare, acordul UE-Mercosur riscă să impună sarcini suplimentare şi disproporţionate celor care asigură securitatea alimentară a României şi Europei.

Fermierii şi cooperativele agricole din România şi UE îşi menţin poziţia de opunere fermă încheierii acestui acord. Creşterile previzionate ale importurilor de produse agricole sensibile, precum carnea de vită, carnea de pasăre, zahărul, etanolul, mierea şi porumbul, ar expune producătorii din România şi UE la presiuni concurenţiale intensificate, fără standarde comparabile sau mecanisme de aplicare din partea Mercosur. Acest lucru ar submina condiţiile de concurenţă echitabile şi ar slăbi viabilitatea economică a sectoarelor deja aflate sub presiune, subliniază aceştia.

Reprezentanţii AAC consideră că Regulamentul de salvgardare propus de Comisia Europeană nu oferă asigurările de care are nevoie comunitatea agricolă din UE.

“Mecanismele prevăzute nu sunt nici solide, nici suficient de reactive pentru a face faţă perturbărilor probabile ale pieţei. Ele se bazează pe factori declanşatori nerealişti, pe demonstrarea unui ‘prejudiciu grav’ mai degrabă decât pe semne timpurii de dezechilibru al pieţei şi nu dispun de instrumente automate care să permită o intervenţie rapidă. În plus, ele nu abordează problema fundamentală a standardelor de producţie divergente, în special în ceea ce priveşte angajamentele în materie de mediu şi climă, bunăstarea animalelor, utilizarea produselor agrochimice şi a antibioticelor, precum şi cerinţele de trasabilitate şi de aplicare pe care fermierii din UE trebuie să le respecte”, se mai arată în scrisoare deschisă.

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare solicită amânarea aprobării finale a acordului comercial Mercosur până la punerea în aplicare a “măsurilor legitime de protecţie” pentru agricultura europeană, respectând cele trei condiţii propuse de Franţa: clauze de salvgardare solide, standarde de producţie egale (în oglindă) pentru importuri şi agricultorii din UE şi controale consolidate ale importurilor.

Senatul francez a aprobat marţi o rezoluţie care cere Guvernului de la Paris să se adreseze Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a bloca intrarea în vigoare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi blocul sud-american Mercosur, relatează agenţia EFE.

Negocierea acordului comercial între UE şi cele patru state membre ale Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay) se desfăşoară încă din anul 1999. Aceste negocieri, conduse de Comisia Europeană în numele statelor UE, au fost finalizate cu un proiect de acord în decembrie anul trecut, în pofida opoziţiei mai multor state ale UE.

Germania, ţară cu o economie axată pe exportul de produse industriale, se numără printre cele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, ce ar înlesni accesul acestor produse pe piaţa sud-americană, acesta fiind şi un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului.

În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE în virtutea acestui acord, situaţie care dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice.