Organizaţia pentru drepturile animalelor PETA a organizat în centrul oraşului australian Sydney, o acţiune de protest în cadrul căreia un model a pozat pe o farfurie mare, alături de un cuţit şi de o furculiţă, pentru a-i îndemna pe privitori să reflecteze asupra consumului de produse de origine animală, într-o ţară cu una dintre cele mai mari industrii a cărnii din lume, transmite Agerpres.

Acţiunea, la care a participat modelul Stefania Ferrario, a avut loc în faţa centrului comercial Westfield, una dintre cele mai aglomerate zone din oraş.

Potrivit PETA, scena a fost organizată pentru „a reaminti faptul că fiecare animal este o fiinţă” şi pentru a pune sub semnul întrebării normalizarea consumului de carne.

„Suntem aici ca să-i invităm pe oameni să reflecteze asupra a ceea ce se află în farfuria lor. Nu-i vorba numai despre proteine sau carne; când cineva îşi savurează mâncarea acasă, nu se gândeşte mereu la ce este aceasta sau de unde provine”, a declarat pentru EFE Angie Stephenson, responsabilă în cadrul PETA Asia.

În Australia, dezbaterea privind consumul de produse de origine animală a căpătat vizibilitate în ultimii ani. Deşi ţara are una dintre cele mai importante industrii a cărnii din lume, esenţială pentru economia şi exporturile sale, se observă o creştere susţinută a alimentaţiei pe bază de plante.

Conform ultimelor estimări, aproximativ 10% dintre australieni se declară vegetarieni sau în mare parte vegetarieni, în timp ce veganismul, deşi minoritar, continuă să se extindă, în special în rândul tinerilor.

În acelaşi timp, producţia intensivă de animale continuă să predomine: aproximativ 80% dintre bovine, 70% dintre păsări şi 90% dintre porci sunt crescuţi în sisteme industriale. Acest model a fost criticat de organizaţiile care militează pentru bunăstarea animalelor, precum PETA, care denunţă condiţiile de supraaglomerare şi practicile controversate de sacrificare.

„Vrem ca, data viitoare când vor lua masa, oamenii să se gândească la cine se află în farfuria lor, mai ales dacă este vorba de carne. Să se gândească cine a fost acel animal, ce voia să facă, la libertatea lui şi la bucuria de a-şi trăi propria viaţă”, a adăugat Stephenson.

Protestul de miercuri a făcut parte dintr-o campanie globală a PETA pentru promovarea alternativelor alimentare şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la modul în care sunt tratate animalele.