Fibrele câștigă rapid teren în alimentația consumatorilor. După mulți ani în care proteinele au dominat rafturile, atenția se mută acum spre sănătatea intestinală. Experții spun că alimentele bogate în fibre ar putea fi „următoarea proteină”. Trendul este susținut de schimbarea obiceiurilor de consum și de interesul crescut pentru digestie, comunică Mediafax.

„Cred că fibrele vor fi următoarea proteină”, a declarat CEO-ul PepsiCo, Ramon Laguarta, citat de CNBC. „Consumatorii încep să înțeleagă că fibrele sunt beneficiul de care au nevoie”.

Datele arată un deficit major, deoarece dieta modernă este săracă în fibre, iar majoritatea consumatorilor nu ating necesarul zilnic, cuprins între 25 și 38 de grame.

Tot mai multe persoane devin conștiente de acest lucru. În prezent, peste o cincime dintre americani țin cont de conținutul de fibre atunci când cumpără alimente, față de numai 17% în 2021.

Trendul este puternic în rândul Generației Z. Pe rețelele sociale, așa numitul „fibermaxxing” promovează creșterea aportului de fibre prin alimente integrale, nu prin suplimente.

„Fibrele primesc în sfârșit atenția pe care o merită”, spune Stephanie Mattucci, strateg la Mintel, care analizează tendințele de consum. „Este un nutrient de care oamenii chiar au nevoie”.

Industria alimentară a preluat din mers acest trend. Companii precum Pepsi, Coca-Cola și Nestlé au lansat băuturi prebiotice și gustări bogate în fibre, capitalizând interesul tot mai mare pentru sănătatea intestinală.

Pepsi mizează pe produse care combină fibrele cu proteinele și ingredientele prebiotice. „Nu există un ingredient-minune. Contează combinația corectă de ingrediente”, spune Tara Glasgow, director științific al companiei.

Nutriționiștii explică motivele pentru care fibrele sunt tot mai atractive. Ele cresc senzația de sațietate, ajută digestia și pot reduce colesterolul și tensiunea arterială. De asemenea, ajută la prevenirea diabetului de tip 2, susțin digestia și microbiota intestinală și oferă sațietate, fiind utile în procesul de slăbire. Studiile arată că un consum ridicat de fibre poate reduce și riscul unor forme de cancer, inclusiv cel de sân.

În unele cazuri, fibrele pot imita efectele medicamentelor pentru slăbit, spun specialiștii, pentru că încetinesc digestia. Totuși, nu pot înlocui tratamentele medicale.

Până recent, fibrele erau asociate mai ales cu persoanele în vârstă, care le consumau din motive medicale. Acum, odată cu preocuparea pentru sănătatea digestivă, interesul pentru fibre se extinde la toate vârstele. Pentru mulți tineri, fibrele nu mai sunt doar un trend. Devin parte din alegerile zilnice și dintr-un stil de viață orientat spre prevenție și sănătate pe termen lung.