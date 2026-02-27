După succesul implementării de la Muzeul ASTRA din Sibiu, proiectul cultural independent „Caiete de Rețete” continuă călătoria schimbului de rețete și ajunge la Muzeul de Etnografie „Vergu- Mănăilă” din Buzău. Între 5 și 8 martie 2026, în fiecare zi între orele 11:00 și 17:00, publicul este invitat să participe la „Schimb de Rețete”, un spațiu al întâlnirii, al generozității și al memoriei culinare.

În România, caietul de rețete s-a scris, de multe ori, pe drum, dinspre sat spre oraș. Fetele plecate de la sat au venit cu gusturile și rânduielile de acasă, iar fetele care locuiau deja orașul au pus lângă ele ritmuri noi, ingrediente noi, alte feluri de a organiza bucătăria. Împreună au gătit, au adaptat și au scris aceste caiete care definesc, astăzi, gastronomia națională.

La Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă”, „Caiete de Rețete” deschide din nou zona „Schimb de Rețete”, un spațiu colaborativ în care fiecare vizitator contribuie la o misiune comună: construirea unei arhive culinare colective, scrise de oameni, pentru oameni.

Ce rețetă vrei să dai mai departe?

Vino cu o rețetă care îți este dragă și scrie-o în caietul de rețete pe care l-am deschis la Muzeul ASTRA și pe care îl ducem mai departe, din loc în loc, ca un martor al generozității.

În schimb, vei primi o rețetă din comoara noastră, din arhiva www.caietederetete.ro, un fragment de memorie culinară, o pagină care poartă urme de viață, de grijă și de continuitate. Pentru că fiecare rețetă dăruită e o punte între generații și un mod concret de a păstra viu ce merită dus mai departe.

O invitație din partea Muzeului Județean Buzău

Continuarea acestei inițiative la Buzău vine în urma invitației echipei Muzeului Județean Buzău, care se alătură demersului de a pune în valoare patrimoniul viu. Împreună, muzeul și proiectul „Caiete de Rețete” creează un cadru în care gastronomia devine limbaj cultural, iar memoria devine participativă.

Despre „Caiete de Rețete”

„Caiete de Rețete” este un proiect cultural independent, fondat de Anca Dănilă, ce funcționează ca o carte de bucate colectivă open-source. Este singurul proiect din România care arhivează și documentează caietul de rețete și ceea ce înseamnă el pentru România: migrație internă, schimb între sat și oraș, muncă invizibilă, ingrediente, curente, ospitalitate, prietenie, grijă și transmitere între generații. Proiectul activează comunități prin expoziții, mini-documentare, povești și evenimente participative și construiește o arhivă vie, accesibilă publicului, pe www.caietederete.ro