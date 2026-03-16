Colegiul Medicilor Veterinari a luat act cu îngrijorare de intenţiile A.N.S.V.S.A. de a modifica unele prevederi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, transmite Agerpres.

Motivând lipsa fondurilor bugetare A.N.S.V.S.A. intenţionează ca proprietarii animalelor să suporte contravaloarea manoperei vaccinării contra antraxului începând cu anul 2026.

Antraxul este o zoonoză care evoluează de secole în România, bacilul care provoacă boala fiind foarte rezistent şi se găseşte de zeci de ani în pământ. România a introdus vaccinarea obligatorie a speciilor receptive începând cu anul 1937 când profesorul român Nicolae Stamatin a obţinut o descoperire de răsunet mondial, dezvoltând vaccinuri din tulpini necapsulate (acapsulogene) . Acestea au început să înlocuiască vaccinul tradiţional de tip Pasteurian, fiind mai sigure şi mai eficiente în prevenirea bolii. Vaccinarea preventivă a animalelor (în special în zonele endemice) a devenit cea mai importantă măsură pentru a combate antraxul.

Costurile erau suportate de stat

De la introducerea vaccinării obligatorii a animalelor contra antraxului costurile au fost suportate integral de la bugetul de stat. Măsura prin care proprietarii animalelor vor suporta costurile vaccinarii contra antraxului va avea consecinţe imense din punct de vedere social întrucât nu toţi proprietarii animalelor au posibilitatea de a suporta costurile aferente, iar multe animale vor rămâne nevaccinate fiind expuse riscului de îmbolnăvire şi la rândul lor acestea vor expune oamenii la îmbolnăvire prin contactul direct şi prin consumul produselor provenite de la acestea, creând astfel o problemă de sănătate publică.

Proprietarii animalelor sunt obligaţi să achite tarifele exclusiv fără TVA stabilite prin HG 1156/2013 cu modificările ulterioare, însă va apărea o situaţie discriminatorie întrucât costul final va diferi de la o localitate la alta, în funcţie de statutul fiscal al cabinetului medical veterinar: unii proprietari vor suporta doar tariful de bază (5 lei pentru ovine şi caprine, 12 lei bovine şi cai) , iar alţii tariful majorat cu TVA de 21% (6,05 lei pentru ovine şi caprine, respectiv 14,52 pentru bovine şi cai).

Măsura va avea un impact economic asupra cabinetelor medicale veterinare întrucât veniturile vor scădea considerabil deoarece multi proprietari vor refuza vaccinarea, alţi vor accepta vaccinarea, dar vor plăti foarte târziu sau vor refuza ulterior să plătească.

Apariţia focarelor de antrax va genera restricţii privind comercializarea animalelor vii şi a produselor provenite de la acestea pentru o perioada de 40 de zile. Inclusiv exportul de animale vii va fi afectat întrucât ţările importatoare vor interzice importul ca urmare a apariţiei boli şi vor solicita garanţii suplimentare prin certificare.

Gospodăriile țărănești, în pericol

Totodată A.N.S.V.S.A. intenţionează să reducă drastic numărul de probe (câte 3000 la bovine din aproximativ 1.500.000 şi câte 3000 pentru ovine şi caprine din aproximativ 600.000) pentru supravegherea brucelozei la bovine, ovine şi caprine punând în pericol menţinerea statusului de ţară oficial indemnă pentru bruceloză.

Cele mai afectate vor fi cele aproximativ 600.000 de gospodării ţărăneşti care cresc animale şi care constituie baza producţiei şi exportului de animale vii ale României. Peste 95 % din efectivele de ovine şi caprine şi peste 85 % din efectivele de bovine, se regăsesc în gopodăriile ţărăneşti, în condiţiile în care aproape 99% dintre animalele exportate provin din acestea.

Având în vedere consecinţele care le poate avea obligarea proprietarilor de animale de a suporta costurile vaccinării contra atraxului la animale, precum şi reducerea drastică a regimului de testare pentru bruceloza, solicităm Guvernului şi Parlamentului României să intervină pentru ca A.N.S.V.S.A. să renunţe la aceaste măsuri.