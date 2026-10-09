Producția de carne de porc și de pasăre a crescut în august 2026. INS: scăderi la bovine, ovine și caprine

09 oct. 2026, Articole / Reportaje
Producția de carne de porc și de pasăre a crescut în august 2026. INS: scăderi la bovine, ovine și caprine
Foto Dreamstime
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Numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă (producţia de carne – n.r.) au crescut la porcine şi la păsări, în timp ce, în cazul bovinelor şi al ovinelor şi caprinelor au scăzut, în august 2026 faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, în comparaţie cu luna precedentă, în august, sacrificările şi greutatea în carcasă au înregistrat creşteri la ovine şi la caprine, iar la bovine, porcine şi păsări s-au consemnat scăderi.

Datele INS relevă faptul că, în luna august a acestui an, au fost sacrificate 232.000 de capete de ovine şi caprine, în scădere de la 239.000 de capete, în august anul anterior, în timp ce la bovine s-au raportat 41.000 de sacrificări faţă de 42.000 în aceeaşi perioadă din 2025.

Pe de altă parte, la categoria porcine au fost înregistrate 311.000 de capete sacrificate, în august 2026 vs 301.000 în august 2025, iar la păsări numărul de capete a fost de 35,971 milioane (faţă de 30,840 milioane).

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În ceea ce priveşte greutate în carcasă, în august din acest an, la bovine acesta a fost în scădere până la 6.793 de tone, de la 6.993 de tone, în anul precedent.

Acelaşi trend a fost şi la ovine şi caprine (3.213 tone – august 2026 faţă de 3.430 tone – august 2025). În schimb, la porcine, greutatea în carcasă a crescut până la 26.977 de tone (de la 26.021 tone), iar la păsări până la 57.501 tone (de la 50.669 tone).

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