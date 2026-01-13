Unul dintre cei mai mari producători de tomate din bazinul legumicol Glodeanu Sărat apreciază că acordul cu blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay) va afecta producţiile româneşti, în situaţia în care retaileri vor putea opta pentru produse la jumătate de preţ faţă de cele din piaţa locală, situaţie care ar putea contribui în următorii ani la diminuarea drastică a suprafeţelor cultivate, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Claudiu Breazu, unul dintre reprezentanţii Bazinului legumicol Glodeanu Sărat, fermier care de-a lungul timpului a reuşit să colaboreze cu marile hipermarketuri din Capitală, atrage atenţia că statul român a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, fără o consultare prealabilă cu organizaţiile de profil.

În contextul dat, dacă acordul va fi pus în aplicare atunci fermierii ar putea înregistra pierderi, neavând posibilitatea de a produce tomate şi alte legume, cereale sau fructe la preţuri similare cu cele din statele Americii de Sud.

„Este normal să ne afecteze, înţelegerea Mercosur prima dată ne afectează la tomate, după aceea şi restul. Amintesc, costul de producţie în România este undeva între 40 şi 60 de euro-cenţi, iar Mercosur aduce cu 30, maxim 40 de cenţi şi atunci concurenţa va fi neloială. La orice tip de legumă, la orice tip şi de grâu, porumb, orice, concurenţa este neloială, deoarece costul de producţie este mult mai mic. Noi nu avem cum să concurăm cu Mercosur niciodată. Preşedintele nostru a votat fără a se întruni cu niciun reprezentant al fermierilor, Organizaţia Interprofesională a Producătorilor Agricoli (OIPA) de Legume şi Fructe nu a fost chemată la negocieri. Fac parte şi din OIPA, şi din alte cooperative, problema este că unul dintre cei mai mari reprezentanţi şi cooperativele n-au fost chemate. Preşedintele nu s-a întâlnit cu noi, nu ştiu cu cine s-a întâlnit, în niciun caz cu niciun reprezentant al fermierilor”, a declarat marţi, pentru AGERPRES, Claudiu Breazu.

Pentru fermierul român, efectele acordului Mercosur ar putea fi asimilate cu cele deja resimţite de-a lungul timpului, date de legăturile comerciale cu state din afara UE.

Legumicultorul buzoian atrage atenţia că, în condiţiile unor importuri sub preţul cel operat de producătorii locali, suprafeţele cultivate se vor diminua semnificativ.

“Ferma mea produce undeva la 700-800 de tone de legume. Când a fost problema aceea cu Macedonia, care nu făcea parte din UE, Turcia, şi cu Albania, cu ardeiul capia de Macedonia, atunci ferma mea era aproape să intre în faliment, a avut 40.000 de euro pierdere. Acum scenariul va fi drastic, adică va fi distrugerea legumiculturii şi distrugerea agriculturii române. Eu sunt sigur că aşa va fi, asta nu mâine, dar în cel mult, 5-6 ani, fermierii români vor fi doar în cărţi. Peste cel mult 10 ani o să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Calitatea tomatelor va avea de suferit, fiindcă la ei sunt foarte multe modificate genetice, pentru producţii foarte mari, cu costuri foarte mici, dar acum retailerul va putea negocia în funcţie de preţul de import. Va spune destul de clar retailerul, dacă eu import din Mercosur cu 30 eurocenţi, cum să-i iau de la tine cu 70 eurocenţi sau 60 eurocenţi? Niciodată nu va face asta. Am fost la Comisia Europeană, ce mai putem face? Nu ştiu dacă vom avea pârghiile legale să atacăm în instanţă, şi aşa fermierii români sunt săraci. În 2030 nu va rămâne nici 30% din suprafeţele care sunt acum”, a mai spus Breazu.

România a votat în favoarea Acordului comercial între Uniunea Europeană şi statele Mercosur, după ce s-au negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol.