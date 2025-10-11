Prințesa Diana adora această cină simplă, dar bogată în proteine / Crusta pentru acest delicios somon este perfectă pentru iubitorii de nuci macadamia

Somonul este o sursă delicioasă de proteine, acizi grași omega-3 și vitamine precum B12 și D, dar, ca orice aliment proteic, e ușor să simți că ai rămas în pană de idei să-l gătești în moduri interesante. Din fericire, fostul bucătar al Prințesei Diana, Darren McGrady, folosește rețelele de socializare pentru a împărtăși modul preferat al regalei de a savura un file de somon, arată eatingwell.com.

McGrady a distribuit recent un videoclip pe YouTube prin care le arată urmăritorilor cum să prepare o masă cu somon pe care Prințesa Diana o adora: somon prăjit la tigaie cu o crustă de nuci macadamia, coriandru și lămâie verde, servit cu legume sotate și maioneză Sriracha.

„Prințesa Diana mânca somon de două sau trei ori pe săptămână și îmi era greu să vin mereu cu feluri de mâncare diferite, astfel încât să nu fie doar somon la grătar în fiecare zi”, a explicat McGrady în videoclip. „Acesta a fost probabil unul dintre preferatele ei.”

Ingrediente:

Pentru somon:

4 fileuri de somon, aprox. 175 g fiecare

1 lingură (15 ml) ulei de măsline

Sare și piper proaspăt măcinat, după gust

Pentru crusta de macadamia:

80 g nuci macadamia crude (aprox. ½ cană)

2 linguri (30 g) unt nesărat topit

40 g pesmet panko (aprox. ½ cană)

1 gălbenuș de ou

1 legătură mică de coriandru proaspăt (aprox. 20 g, doar frunzele și tulpinile subțiri)

Coaja rasă și sucul de la 1 lămâie verde (lime)

Sare și piper, după gust

Pentru servire:

Legume sotate (de exemplu: morcovi baby, sparanghel și dovlecei – aprox. 400–500 g în total)

Maioneză Sriracha (aprox. 100 ml, amestecată după gust cu sos Sriracha)

Cum se prepară

Pentru a prepara felul de mâncare, preîncălzește cuptorul la 175°C și adaugă o lingură de ulei de măsline într-o tigaie. Asezonează patru fileuri de somon cu sare și piper, apoi așază fileurile cu partea cu carnea în jos în tigaie și rumenește-le până devin aurii. Întoarce somonul cu pielea în jos și pune tigaia deoparte.

În timp ce somonul se odihnește în tigaie, pregătește crusta de macadamia. Amestecă într-un blender nuci macadamia, coriandru tocat, unt nesărat topit, pesmet panko, un gălbenuș de ou, coaja și zeama de lămâie verde, sare și piper, având grijă să nu le macini într-o pudră prea fină. (McGrady spune să lași bucăți de nuci pentru a avea o textură crocantă.

Ia somonul care se odihnește în tigaie și pune pe fiecare file o pătrime din amestecul pentru crusta de macadamia, presând toppingul ferm pe file cu dosul unei linguri. Pune somonul acoperit în cuptor și coace-l timp de 10 minute, până când centrul este roz, iar crusta a început să se rumenească.

Somonul a redevenit mâncarea preferată

În timp ce somonul se coace, sotează o ceapă roșie tăiată felii și un ardei gras roșu tăiat felii, până când încep să se înmoaie. Adaugă puțină miere și un strop mare de suc proaspăt de portocale în tigaie și gătește până când lichidul se reduce și acoperă legumele feliate. Pune amestecul de ceapă și ardei gras pe fiecare farfurie și așază deasupra un file de somon. Servește cu maioneză Sriracha picantă și puțină salată verde pentru garnitură.

Atât de simplu, și ai o cină bogată în proteine – la urma urmei, chiar și o porție de somon de 85 de grame oferă aproximativ 22 de grame de proteine, iar această rețetă necesită fileuri de 170 de grame. Felul de mâncare sună fenomenal pentru noi, dar McGrady a împărtășit și o poveste amuzantă despre cum l-a gătit pentru Prințesă. „Îmi amintesc că eram în bucătăria de la Palatul Kensington”, a spus el, „am primit un telefon de la birou și m-au întrebat: care este mâncarea preferată a șefei în acest moment? Repede, am spus somon. Cam o săptămână mai târziu, Prințesa a venit în bucătărie și a spus: «Darren, ce pește este astăzi? Te rog să-mi spui că nu e somon. Ce aveți voi, bucătarii, de serviți dintr-odată somon peste tot pe unde merg?»”

McGrady a glumit spunând că a sunat rapid la birou și le-a spus că mâncarea preferată a Dianei era acum puiul, ajutând astfel ca somonul – cu crustă de macadamia sau nu – să revină pe lista felurilor de mâncare plăcute de Diana.