În nordul extrem al Italiei, la granița cu Austria, un proiect de transport al merelor cu totul inovator și unic în lume a fost inaugurat oficial ieri. Este vorba de un sistem de transport al merelor cu o telecabină, prin cădere liberă, astfel încât ele să ajungă într-un depozit reprezentat de grote naturale săpate în piatră, unde condițiile climatice se mențin constante de-a lungul întregului an, în jurul a 12 grade Celsius. Proiectul, considerat o „bijuterie tehnologică”, presupune o mare economie de energie și în același timp are ca miză reducerea poluării generate de transportul rutier.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Se numește „La funivia delle mele”, „Telecabina Merelor”, și a fost prezentat oficial în prezența sefului guvernului, Georgia Meloni, a ministrului italian al Agriculturii și a reprezentanților administrației locale. Este vorba de o instalație construită pentru a transporta merele culese în Val di Non și în apropiata Val di Sole către 36 de cavități subterane folosite ca frigidere naturale, construite în interiorul unei cariere de piatră, anunță media italiene.

Proiectul a fost finanțat de consorțiul Melinda, care se ocupă de depozitarea și distribuția a circa 98% dintre merele provenite de la cultivatorii locali afiliați consorțiului. Pusă în funcțiune cu un buget de 6 milioane de euro investiții proprii ale consorțiului, telecabina va permite economisirea a 6.000 de transporturi cu camionul pe an, echivalentul a 12.000 de kilometri parcurși. Restul bugetului total de 10 milioane de euro, adică alte 4 milioane, provin din fonduri PNRR.

Cum funcționează telecabina pentru mere

Telecabina, lungă de aproximativ un kilometru, străbate inițial o întindere de livezi de meri, apoi continuă timp de 450 de metri prin minele de dolomită, o rocă folosită în special în construcții, de unde și numele Munților Dolomiți. Punctul final al traseului este San Romedio, unde au fost amenajate ca celule reci pe căi naturale, în piatră, unde temperatura și presiunea se mențin relativ constante.

Galeriile se află la 275 m adâncime, iar traseul telecabinei este lung de circa 1,3 km. Capacitatea sa de transport este de 460 de containere, de circa 300 kg fiecare, pe oră, la o viteză de 5 metri pe secundă. Structura pe cablu este alimentată din surse regenerabile – energie fotovoltaică și energie provenită de la hidrocentrale – și valorifică, totodată, greutatea merelor la coborâre producând în același timp energie.