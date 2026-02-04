Primăria oraşului Nădlac a decis să reducă impozitele proprietarilor de terenuri agricole care în cursul anului trecut au avut pagube provocate de seceta pedologică, pentru a compensa o parte din majorarea taxelor locale decisă de Guvern, însă facilităţile fiscale nu pot depăşi suma totală de 250.000 de lei din bugetul local, pentru care sunt depuse aproximativ 550 de cereri, transmite Agerpres.

Primarul oraşului, Mircea Onea, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că măsura de sprijin pentru fermieri a fost decisă de Consiliul Local la finalul anului trecut, iar termenul pentru depunerea cererilor de recalculare a impozitelor a fost 31 ianuarie.

În total, 539 de proprietari de terenuri agricole care au suferit pierderi cauzate de seceta pedologică au solicitat reduceri la impozitul pe terenul agricol, iar alţi 16 au cerut reduceri la impozitul pentru mijloacele auto folosite în agricultură, fiind vorba de proprietari de tractoare.

Conform reglementărilor, reducerile pot merge până la 99% din impozitul pe terenul agricol şi până la 50% în cazul mijloacelor auto folosite în agricultură.

Primarul explică însă că legislaţia permite acordarea acestor reduceri în cuantum de cel mult 5% din impozitele şi taxele locale colectate în anul anterior. Cum în Nădlac s-au colectat aproximativ 5.000.000 de lei în 2025, administraţia locală nu poate face o reducere care să depăşească suma de 250.000 de lei. În această sumă intră şi alţi beneficiari, cum ar fi ONG-uri, culte religioase sau cabinete medicale.

În funcţie de suprafeţele deţinute şi calamitate, proprietarii de terenuri agricole vor beneficia de o reducere de câteva sute de lei.

“Am înregistrat foarte multe cereri, peste orice aşteptări, dar avem limite legale, deci nu putem să depăşim suma totală de 250.000 de lei. Există şi proprietari care nu au solicitat reduceri, deşi au terenuri calamitate, chiar şi eu am câteva hectare, dar ca să nu se creadă că pentru mine am decis acest sprijin, nu am depus cerere de reducere a impozitului. Cei care au făcut asta vor primi o notificare cu impozitul recalculat cel târziu până pe 10 martie”, a declarat Mircea Onea.

El a spus că anul trecut au fost afectate de seceta pedologică aproximativ 4.300 de hectare de terenuri, din cele 12.500 de hectare de teren arabil din Nădlac.

Unul dintre cei mai cunoscuţi fermieri din judeţ, Milan Kelo, preşedinte al Cooperativei “Fermierul Nădlăcan”, a declarat, pentru AGERPRES, că ajutorul este benefic, dar în cele mai multe cazuri nu va ajunge la fermieri.

“În Nădlac, 80% din terenurile agricole lucrate de fermieri sunt luate în arendă de la persoane fizice, astfel că de reducerea impozitele beneficiază proprietarii, nu cei care lucrează suprafeţele respective. De asemenea, chiar dacă măsura este benefică, impactul financiar nu este prea mare asupra proprietarilor, pentru că ei sunt mulţi. Mai exact, 3.000 de persoane deţin 8.000 de hectare din cele 12.500 de hectare de teren arabil”, a explicat Milan Kelo.

Fermierii din Nădlac au fost printre cei mai afectaţi de seceta din 2025, pagubele suferite la suprafeţele cultivate cu porumb fiind de până la 80%, astfel că producţia la nivel de judeţ a fost cea mai mică din ultimii şapte ani, de aproximativ 3.500 kilograme la hectar.