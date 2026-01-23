Universitatea de Științele Vieții din Timișoara, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională din Pancevo și Asociațiile de Crescători de Albine, filialele Timiș și Caraș-Severin, continuă să implementeze proiectul transfrontalier ”Banat Honey Routs”. De această dată, cei de la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din cadrul USV au inaugurat laboratorul specializat pentru analiza produselor apicole. Acesta a fost dotat cu echipamente moderne pentru testarea produselor apicole.

”În laboratorul nostru putem face toate analizele fizico-chimice, nu doar ale mierii, ci și a celorlalte produse apicole, respectiv polenul, veninul, lăptișorul de matcă, propolis și altele. Ne referim aici la analize fizico-chimice, la analize microbiologice, la tot ce ține de calitatea produselor apicole, pentru a putea evidenția beneficiile remarcabile pe care le are consumul acestor produse”, a declarat Silvia Păturică, profesor la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere și managerul proiectului.

Următorul pas și cel mai important în cadrul proiectului transforntalier România-Serbia, în valoare de 800.000 de euro, este realizarea unui inedit traseu turistic, Ruta Mierii din Banat. Acesta propune amplasarea a cinci căsuțe pentru apiterapie în județul Timiș, cinci în județul Caraș-Severin, zece în Banatul sârbesc și una în cadrul Universității de Științele Vieții din Timișoara. Concret, proiectul presupune amplasarea a 21 de containere unde se vor putea face tratamente cu aerosoli naturali. Ruta Mierii va fi funcțională la sfârșitul lunii martie.

”Este un proiect foarte ambițios pe care noi l-am dezvoltat împreună cu partenerii noștri din Serbia, cât și cu Asociația Crescătorilor de Albia din Timiș și Caraș-Severin. Obiectivul este practicarea ecoturismului de sănătate prin apiterapia cu aer inspirat direct din stup. La sfârșitul lunii martie dorim să fie instalate cele 21 de căsuțe pentru apiterapie. Pentru practicarea apiterapiei, aceste căsuțe vor fi conectate într-o rețea, într-o platformă, unde se poate vedea harta, unde se află, ce atracții turistice sunt în zonă”, a mai spus Silvia Pătruică.

Apiterapia cu aerosoli implică inhalarea aerului din stupul albinelor, care conține compuși organici volatili precum nectar, polen, rășini și propolis, folosiți pentru tratarea afecțiunilor respiratorii și a celor tegumentare, prin efecte tonifiante și imunitare. Această terapie utilizează inhalatoare special concepute pentru a capta și livra acest aer.