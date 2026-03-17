Israelienii resimt tot mai puternic efectele economice ale conflictului cu Iranul. Creșterea prețurilor la energie începe să se reflecte nu doar în costul carburanților, ci și în prețurile alimentelor și ale altor bunuri de bază, scrie Mediafax.

Economiștii avertizează că impactul scumpirilor va fi resimțit în valuri, de la facturile gospodăriilor până la încetinirea economiei. Potrivit analiștilor The Times of Israel, deși prețurile la combustibili sunt stabilite lunar de guvern și nu au crescut încă semnificativ, efectele scumpirii petrolului – pe fondul războiului și al blocării Strâmtorii Hormuz, se vor transmite rapid în întreaga economie.

Experții economici avertizează că principalele costuri ale conflictului vin din cheltuielile directe – muniție, pagube și restricții economice – însă efectele indirecte, generate de criza energetică, vor împinge în sus prețurile pentru bunuri și servicii.

În sectorul alimentar, situația este deja tensionată. Prețurile din Israel sunt cu aproximativ 51% mai mari decât în statele UE și cu 37% peste media OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care reunește cele mai dezvoltate economii ale lumii, iar scumpirea energiei riscă să amplifice acest decalaj.

„Procesul de producție al oricărei companii israeliene folosește gaz și combustibil. Dacă prețul acestor resurse crește, acest lucru se transmite în prețul produselor pe care consumatorii le cumpără”, a explicat Esteban Klor, profesor de economie la Universitatea Ebraică din Ierusalim.

Creșterea costurilor la energie se va reflecta în lanț, de la transport și producție până la raft. „Vom vedea o creștere a inflației, iar acest lucru va afecta puterea de cumpărare, pentru că salariile nu se vor ajusta imediat la prețurile mai mari”, a spus expertul. „Puterea de cumpărare va scădea, iar companiile ar putea ajunge chiar la concedieri”.

Pe lângă alimente, sectoarele dependente de transport și logistică, precum aviația și turismul, dar și agricultura și construcțiile, sunt printre cele mai expuse. În schimb, serviciile IT și exporturile digitale ar putea fi mai puțin afectate.

Economiștii avertizează că scumpirea petrolului produce un efect dublu: reduce veniturile disponibile ale gospodăriilor și scade cererea de consum. „Dacă producția și consumul sunt afectate, activitatea economică va încetini, iar veniturile fiscale vor scădea”, a declarat Ronen Menachem, economist-șef la Mizrahi Tefahot Bank, una dintre cele mai mari bănci din Israel.

În același timp, Israelul se confruntă cu o presiune bugetară tot mai mare, din cauza cheltuielilor militare de ordinul zecilor de miliarde de șekeli și a opririi parțiale a unor sectoare economice. „Dacă economia încetinește din cauza prețurilor mai mari, veniturile fiscale vor scădea exact într-un moment în care guvernul are nevoie de resurse suplimentare pentru a finanța războiul”, atrag atenția analiștii.

Evoluția economiei va depinde în mare măsură de modul în care se va încheia conflictul. Dacă războiul se încheie cu o schimbare de regim în Iran și cu eliminarea principalei amenințări la adresa Israelului, impactul ar putea fi pozitiv pentru economie, cu o relansare a încrederii și a consumului, potrivit sursei citate.

În schimb, dacă regimul iranian rămâne la putere și incertitudinea persistă, Israelul riscă o perioadă economică dificilă, comparabilă cu cea de după războiul din 1973, cu efecte pe termen lung asupra creșterii economice. După acel conflict (Războiul de Yom Kippur, declanșat de Egipt și Siria împotriva Israelului și încheiat fără un câștigător clar, dar cu pierderi semnificative), economia Israelului a fost marcată de inflație ridicată, creșterea puternică a cheltuielilor militare și o perioadă prelungită de stagnare economică.