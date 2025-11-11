Prețurile globale ale cafelei au crescut cu doar 0,5% în octombrie față de septembrie, după o serie de fluctuații pe parcursul lunii, marcate de negocieri tarifare și diverse probleme de producție și logistică.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Indicele compozit al prețurilor cafelei publicat de Organizația Internațională a Cafelei (ICO) a fost, în medie, de 3,26 dolari SUA (echivalentul a 2,82 euro) per livră, adică aproximativ 7,18 dolari/kg.

Totuși, nivelul actual este cu 30,3% mai mare decât cel înregistrat în aceeași lună a anului precedent, potrivit ICO, care a evidențiat unii factori care au determinat indicele să crească și să scadă pe parcursul lunii octombrie.

Producțiile de cafea, afectate de uragane, precipitații insuficiente și lipsa forței de muncă

Printre acestea se numără și potențiala reducere a tarifelor aplicate cafelei braziliene de către administrația americană a lui Donald Trump.

Pe de o parte, există semne că creșterea consumului încetinește ; în timp ce, pe de altă parte, producția este afectată de impactul uraganului Melissa în America Centrală și al taifunului Kalmaegi în Vietnam, Filipine și Campoya; de precipitațiile insuficiente din regiunile producătoare braziliene și de lipsa forței de muncă.

Aceste dificultăți sunt agravate de lipsa containerelor la punctul de origine, care întârzie transporturile, și de restricțiile din Canalul Suez, potrivit ICO.

Comparativ cu septembrie, prețul cafelei columbiene „low-task” a scăzut cu 0,1% în octombrie, stabilindu-se la 403,25 cenți pe livră (348,62 cenți), în timp ce prețul altor tipuri de cafea „low-task” a crescut cu 0,9%, ajungând la 403,79 cenți (349,09 cenți).

Cafeaua Robusta a crescut în preț cu 2%, până la 215,06 cenți pe livră (185,95 cenți), iar cafeaua naturală din Brazilia a scăzut cu 0,4%, până la 373,47 cenți (322,95 cenți), potrivit efeagro.com.

Cum au evoluat exporturile de cafea

În septembrie , exporturile globale de boabe de cafea verde au totalizat 9,94 milioane de saci a câte 60 de kilograme, cu 0,2 % mai puțin decât în ​​aceeași lună a anului 2024.

ICO a indicat că vânzările de cafea naturală braziliană au scăzut cu 21,9% , la 3,19 milioane de saci, iar cele de tip robusta au crescut cu 23% , la 3,67 milioane.

Exporturile de cafea columbiană ușoară au crescut cu 7% , până la 1,07 milioane de saci, în timp ce cele ale altor tipuri de cafea ușoară au crescut cu 6,1% , până la 2 milioane.

Pe regiuni, exporturile din America de Sud au scăzut cu 13,9% față de anul precedent în septembrie (5,67 milioane de saci), cele din Asia și Oceania au crescut cu 29,3% (3,05 milioane), cele din Africa au crescut cu 3,2% (1,49 milioane), iar cele din Mexic și America Centrală au scăzut cu 14,6% (0,79 milioane).