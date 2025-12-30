Friptura rămâne unul dintre cele mai iubite preparate de pe masa de Revelion și nu lipsește aproape din nicio casă de români. Dincolo de gustul său apreciat, specialiștii spun că friptura poate fi și una dintre cele mai potrivite opțiuni pentru cei care vor să fie atenți la siluetă, chiar și în perioada sărbătorilor.

Preparată la cuptor sau la grătar, din porc, curcan sau pui, consumată caldă sau rece, simplă ori cu garnitură, friptura este un aliment sățios, cu rol antianemic, care poate ajuta la controlul greutății. Carnea friptă ține bine de foame și furnizează proteine de calitate, esențiale pentru organism, notează Știrile Pro Tv.

Totuși, nu toate bucățile de carne sunt la fel din punct de vedere caloric. Cu cât friptura este mai grasă și mai împănată, cu atât numărul de calorii crește. De asemenea, conținutul de fier diferă în funcție de tipul cărnii. Carnea mai închisă la culoare este mai bogată în fier, pulpele de pui și curcan având de până la patru ori mai mult fier decât pieptul.

Gustul și frăgezimea fripturii depind atât de modul de gătire, cât și de gradul de împănare, grăsimea fiind cea care oferă savoare. Specialiștii recomandă evitarea gătirii excesive, deoarece proteinele se coagulează la temperaturi ridicate, carnea se întărește și devine mai greu de digerat. Conținutul de fier nu se modifică prin gătire, indiferent dacă friptura este în sânge sau bine făcută, iar o mare parte din grăsime se topește la încălzire și se scurge în tavă.

În ceea ce privește prăjirea cărnii, nu este necesară adăugarea de ulei. Chiar și cea mai slabă bucată de carne conține o cantitate mică de grăsime care se topește la căldură. Adăugarea uleiului înseamnă un aport inutil de calorii, o singură lingură aducând aproximativ 100 de calorii. Pentru o digestie mai ușoară, este indicată evitarea prăjirii excesive, care duce la formarea unei cruste greu de digerat, fiind preferată o prăjire prin înnăbușire, cu vasul acoperit.

Farfuria ideală ar trebui să conțină jumătate legume, un sfert carne și un sfert făinoase

Un alt aspect important este că carnea gătită sau afumată are, în general, mai puțină grăsime decât carnea proaspătă. Chiar dacă este prăjită în ulei, carnea nu absoarbe grăsimea, deoarece aceasta nu poate pătrunde între fibrele musculare. În funcție de gradul de împănare, valoarea calorică variază de la aproximativ 130 de calorii la 100 de grame pentru pieptul de curcan și mușchiulețul de porc, până la 250–300 de calorii pentru ceafă și costiță. La pui și curcan, pielea este cea care conține cea mai mare parte din grăsime, în timp ce șoriciul de porc este bogat în colagen.

Pentru un meniu echilibrat, este importantă și asocierea corectă a cărnii. Aceasta conține între 20 și 25% proteine, 5–20% grăsime, dar nu are fibre sau carbohidrați. De aceea, este recomandată alături de o garnitură de cartofi, orez, pâine sau mămăligă, completată de salată, legume sau murături. Farfuria ideală ar trebui să conțină jumătate legume, un sfert carne și un sfert făinoase. Pentru cei care vor să își mențină silueta, combinația optimă rămâne carnea cu legume, fără făinoase.

Asocierea proteinelor cu legume este considerată una dintre cele mai eficiente soluții pentru a mânca pe săturate fără a lua în greutate. Această regulă este valabilă și pentru masa de seară, deoarece proteinele din carne nu se transformă în grăsime de depozit. În contextul meselor festive și al vizitelor numeroase, friptura cu salată poate fi o alegere inspirată, ajutând la menținerea echilibrului alimentar chiar și în perioada sărbătorilor.