Când ai nevoie de o cină caldă, sățioasă și fără complicații, această combinație de carne de vită, cartofi și brânză este alegerea perfectă. Este genul de preparat care umple casa de mirosuri bune, se face ușor și dispare rapid din farfurii. Straturile de cartofi fragezi, carnea suculentă și brânza topită transformă această rețetă într-un adevărat „comfort food”, ideal pentru serile în care vrei ceva simplu, dar extrem de gustos.

Această rețetă cu carne de vită tocată și cartofi poate fi descrisă cel mai bine ca „mâncare de suflet”, notează allrecipes.com. Straturile de cartofi feliați subțire, bine unși cu unt, și carnea tocată cu brânză te vor face să revii pentru încă o porție.

Ingrediente (pentru 4 porții)

spray de gătit antiaderent

3 căni de cartofi decojiți, feliați subțire (3-4 cartofi)

2 linguri de unt, topit

½ linguriță de sare

450 g carne de vită tocată

1 conservă (aprox. 300 g) supă cremă de ciuperci

1 ½ căni de brânză Cheddar maturată, rasă, împărțită

120 ml lapte

sare și piper negru măcinat, după gust

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 200 de grade Celsius. Pulverizează un vas de tip tavă de aproximativ 23 x 33 cm cu spray antiaderent.

Pune cartofii feliați într-un bol mare. Toarnă untul topit peste ei și presară ½ linguriță de sare. Amestecă bine, până când cartofii sunt acoperiți uniform. Așază apoi feliile de cartofi suprapuse, astfel încât să acopere fundul și marginile tăvii.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit și coace cartofii până devin fragezi atunci când sunt înțepați cu furculița, timp de 20–30 de minute.

Între timp, încălzește o tigaie mare, la foc mediu-mare. Gătește carnea tocată, amestecând constant, până când se rumenește și devine fărâmicioasă, aproximativ 5–7 minute. Scurge și aruncă excesul de grăsime.

Transferă carnea într-un bol mare. Adaugă supa cremă de ciuperci, ¾ cană de brânză Cheddar rasă și laptele. Potrivește de sare și piper, apoi amestecă bine, până la omogenizare.

Scoate cartofii din cuptor. Întinde uniform amestecul de carne peste cartofi și pune tava înapoi la cuptor. Coace preparatul până când este bine încălzit, aproximativ 15 minute. Presară restul de brânză Cheddar deasupra și mai lasă la cuptor 4–5 minute, până când brânza se topește complet.

Servește preparatul cald și bucură-te de o cină reconfortantă, perfectă pentru întreaga familie.