Preparate și produse tradiționale din toată țara la târgul de Crăciun din Tulcea

Iluminatul festiv pentru sărbătorile de iarnă va fi aprins, vineri după-amiază, în centrul oraşului Tulcea, acolo unde 25 de comercianţi aşteaptă publicul cu produse alimentare şi nealimentare la Târgul de Crăciun, organizat de societatea Agropieţe SA a Primăriei municipiului, transmite Agerpres.

Pentru a participa la Târgul de Crăciun, care s-a deschis vineri dimineaţă, 37 de comercianţi au depus cerere, însă o comisie din cadrul autorităţii locale a decis ca doar 25 dintre ei să îşi prezinte oferta, în baza unui regulament adoptat de consilierii locali.

“S-au primit cereri din toată ţara, aşa încât vom avea colaci din Târgu Secuiesc, vin din Vrancea, mere şi sucuri de mere din Voineşti, preparate din carne din Argeş, preparate cu carne şi brânză din Sibiu, dar şi preparate specifice judeţului Tulcea”, a declarat directoarea societăţii Agropieţe SA, Rodica Pascale.

Selecția participanților s-a realizat pe baza criteriilor din regulament, ținând cont de originalitatea, calitatea și autenticitatea produselor, precum și de experiența aplicanților în evenimente similare.

La ora 17:00, se va aprinde iluminatul festiv în centrul oraşului, iar Târgul de Crăciun din Piaţa Tricolorului va găzdui un spectacol artistic susţinut de ansamblul Baladele Deltei.

La Târgul de Crăciun sunt invitaţi şi artişti recunoscuţi la nivel naţional, iar concertele lor vor fi în diferite zile, de la ora 19:00, potrivit conducerii societăţii Agropieţe SA.

Acesta va fi deschis în perioada 28 noiembrie – 8 ianuarie.