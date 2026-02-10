A devenit vedeta meselor la Olimpiadă dar și pe conturile de pe rețele sociale ale sportivilor care participă la competiția mondială. Mai mulți dintre ei îl descriu drept pauza cea mai așteptată după antrenamente și competiții, cu porții care se termină rapid și o curiozitate care crește de la o zi la alta

Unul dintre cei mai mari promotori ai săi este Jonas Hasler, snowboarder elvețian, cel care a dat tonul după ce s-a filmat degustând prima porție, când în sfârșit a reușit să prindă una. Într-o notă amuzantă, el l-a asociat cu celebrele muffin cu ciocolată devenite virale la Olimpiada de la Paris de acum doi ani. El postează pe rețetele sociale aproape de câte ori prinde o porție.

Acum, unii dintre sportivi se bucură că au prins o porție, alții îl laudă pentru consistența sa unică, pentru echilibrul dintre aroma de cafea și cremă sau pentru textura sa catifelată. Unii spun chiar că verifică intenționat disponibilitatea la fiecare masă.

Printre preferințele gastronomice, dacă e să luăm în considerare postările pe rețele, mai apar foarte frecvent lasagna, gnocchi, paste și pizza. Un fel de a spune că mâncarea italiană contemporană nu este deloc impatibilă cu dieta, așa cum uneori eronat este percepută.