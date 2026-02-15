Această prăjitură de morcov se prepară fără făină, fiind înlocuită cu fulgi de ovăz. Rezultatul este un desert moale, aromat și natural, ideal pentru micul dejun sau ca gustare, promite Simple Food Recipes.

Ingrediente

180 g Fulgi de ovăz (fără gluten, dacă este necesar)

180 g Morcovi rași fin

3 Ouă

120 ml Sirop de arțar sau miere

5 ml Extract de vanilie

7 g Praf de copt

5 g Scorțișoară

1 g Nucșoară

60 ml Ulei de cocos topit

120 g Piure de mere neîndulcit

2-3 g Sare

60 g Nuci sau nuci pecan tocate (opțional)

75 g Stafide (opțional)

Mod de preparare

Începe prin a curăța și da pe răzătoare morcovii. Măcină ovăzul dacă vrei o textură mai fină a prăjiturii. Apoi, într-un bol, bate ouăle și adaugă îndulcitorul și uleiul. Poți adăuga și aromele (scorțișoară, vanilie). Adaugă apoi morcovii rași în amestecul de ouă, apoi încorporează fulgii de ovăz și amestecă până se formează un aluat omogen. Dacă vrei, poți pune nuci tocate sau stafide pentru un plus de savoare și textură.

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și nivelează suprafața. Coace la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius până când prăjitura capătă o crustă ușoară (aproximativ 35 de minute) sau până când trece testul cu scobitoarea (iese curată).

Lasă prăjitura să se răcească ușor înainte de tăiere. Poți servi simplă sau cu un strat subțire de cremă ușoară pe bază de iaurt sau brânză dulce.

Sfaturi utile