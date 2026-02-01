O prăjitură de mic dejun care combină merișoare, portocale și Prosecco propune o reinterpretare a celebrului cocktail mimosa. Rețeta, gândită pentru mesele de dimineață, aduce împreună gustul acrișor al fructelor, aroma citricelor și notele discrete ale vinului spumant. Rezultatul este un desert aerat, potrivit pentru primele ore ale zilei, dar suficient de consistent pentru a înlocui clătitele sau produsele de patiserie clasice, promite delish.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Prăjitura se înscrie într-o tendință tot mai vizibilă în gastronomia occidentală, aceea a „breakfast cake”, un tip de desert destinat consumului dimineața, între orele 6 și 11. Spre deosebire de torturile clasice, aceste prăjituri au o textură mai lejeră, mai puțin dulce și sunt concepute pentru a fi consumate alături de cafea sau ceai.

Ce este, de fapt, un „breakfast cake”

Conceptul de breakfast cake se situează la granița dintre prăjitură și pâine rapidă. Unele versiuni seamănă cu prăjitura cu firimituri sau cu checul, în timp ce altele se apropie de structura brioșelor. Diferența o face metoda de preparare. Prăjiturile de mic dejun folosesc, de regulă, metoda de cremare, adică amestecarea untului cu zahărul, ceea ce le conferă o textură mai bogată și mai fragedă.

În cazul acestei rețete, baza este realizată din unt, zahăr, ouă și făină pentru prăjituri, completate de suc de portocale proaspăt, iaurt grecesc și Prosecco brut. Merișoarele adaugă contrast și prospețime, echilibrând dulceața aluatului.

Ingrediente

Spray pentru gătit

225 g unt nesărat, moale (2 batoane)

350 g zahăr granulat, împărțit, plus extra pentru servire

2 linguri coajă de portocală fin rasă (de la aproximativ 2 portocale mari), împărțită, plus extra pentru servire

2 ouă mari

2 gălbenușuri mari

480 g făină pentru prăjituri

2 1/2 lingurițe praf de copt

1 linguriță sare kosher

1/2 linguriță bicarbonat de sodiu

240 ml suc proaspăt de portocale (de la aproximativ 2 portocale mari)

120 g iaurt grecesc simplu

120 ml Prosecco brut

340 g merișoare proaspete sau congelate (aproximativ 3 căni), împărțite

Mod de preparare

Pasul 1

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Tapetează o tavă de aproximativ 33 x 23 cm tava cu hârtie de copt, lăsând o margine de aproximativ 5 cm pe laturile lungi. Unge și hârtia de copt cu spray.

Pasul 2

În bolul mare al unui mixer cu paletă (sau într-un bol mare, folosind un mixer de mână), bate untul și 300 g zahăr la viteză medie-mare până devin deschise la culoare și pufoase, aproximativ 5 minute. Curăță pereții bolului. Adaugă 1 lingură de coajă de portocală și mixează la viteză medie-mică până se încorporează. Adaugă ouăle și gălbenușurile, unul câte unul, mixând după fiecare până la omogenizare.

Pasul 3

Într-un bol mediu, amestecă făina, praful de copt, sarea și bicarbonatul de sodiu. Adaugă jumătate din ingredientele uscate peste compoziția de unt și mixează la viteză mică până se încorporează. Adaugă sucul de portocale și iaurtul și mixează la viteză medie până când cea mai mare parte a lichidului este absorbită. Adaugă Prosecco și restul ingredientelor uscate și mixează la viteză mică până la încorporare; este în regulă dacă rămân câteva cocoloașe mici. Curăță fundul bolului pentru a te asigura că nu au rămas zone uscate. Încorporează delicat 2 căni de merișoare.

Pasul 4

Toarnă compoziția în tava pregătită și presară deasupra restul de 1 cană de merișoare. Într-un bol mic, amestecă 50 g zahăr cu 1 lingură de coajă de portocală. Presară amestecul peste aluat.

Pasul 5

Coace prăjitura până devine aurie și o scobitoare introdusă în centru iese curată, aproximativ 50–55 de minute. Lasă la răcit. Presară deasupra zahăr și coajă de portocală suplimentară.