La capătul unei zone industriale din Toronto, acolo unde nu te-ai aștepta să găsești un colț de Europă, tronează de aproape șase decenii European Sausage House, un magazin-carmangerie, devenit reper pentru comunitățile de emigranți.

În spatele succesului său se află Elena Batki, o femeie care, deși spune că se gândește că ar trebui să iasă la pensie, continuă să lucreze cot la cot cu echipa sa, șase zile pe săptămână, de dimineața până seara. Află povestea ei în episodul lunii octombrie a seriei „Ladies&Business”.

„De 25 de ani sunt aici, practic din 2000, și încă vin la muncă zi de zi. Este greu, dar și frumos. Clientela noastră este foarte diversă: români, maghiari, sârbi, croați, iar mai nou ucraineni și moldoveni. Depinde de valurile de emigranți care ajung în Canada”, povestește Elena.

Afumături ca acasă, fără conservanți

În magazin, rafturile sunt pline de produse care îți aduc aminte de piața din România sau de târgurile de acasă, dar și produse ungurești. Încă de la intrarea îți sare în ochi un afiș mare: „Avem borș proaspăt”.

Afumăturile sunt cele mai căutate și sunt la loc de cinste: cârnați, salamuri, pateuri și crenvurști. „Tot ce vindem producem aici, în laboratorul nostru. Avem afumătoare și carmangerie, nu importăm produse finite. Totul este proaspăt și fără conservanți”, explică proprietara.

E adevărat că, de când intri în magazinul unde este coadă în permanență, chiar și in timpul săptămânii, mirosul de carne bine afumată devine absolut irezistibil.

Pe lângă partea de carmangerie, aici există și o bucătărie unde două doamne venite din România gătesc zilnic sarmale, ciorbă de burtă, chiftele sau borșuri tradiționale. „Clienții noștri caută gustul de acasă și noi încercăm să îl păstrăm cât mai autentic.”

Tradiție austro-ungară, cu arome românești

Rădăcinile afacerii încep undeva în 1965, când primii măcelari maghiari au pus bazele acestui magazinului. Apoi, în timp, afacerea a fost continuată de alți antreprenori.

De aceea, multe rețete sunt de inspirație austro-ungară. „Crenvurștii sunt după o rețetă austriacă, parizerul după una ungurească. Dar, pe parcurs, am introdus și specialități românești, cum ar fi pastrama, ghiudemul, cârnații oltenești sau micii”, spune Elena.

Micii au devenit un adevărat fenomen. „Într-un weekend obișnuit vindem peste 1.000 de tăvi de mici, iar o tavă are 9 bucăți. Asta înseamnă peste 10.000 de mici într-un singur weekend”, explică, ea, mândră. Și are și de ce! Elena conduce singură, o afacere mare și grea, pentru că soțul ei s-a reîntors în România, acum 18 ani!

Bisericile românești din zonă se aprovizionează și ele constant de aici, mai ales pentru hramuri, iar micii produși de European Sausage House ajung și în supermarketurile rusești și poloneze.

”Mai avem o secție, unde facem mici pentru celelalte magazine engros: pentru că tot noi livrăm și la supermarketurile europene, dar numai mici. Sunt ruși si polonezi care au lanturi de supermarketuri și noi le vindem mici. Suntem singurii care am inceput cu micii în Toronto! Acum 40 de ani!

„Suntem primii care am început să vindem mici în Toronto, acum 40 de ani”, adaugă Elena.

Reglementări stricte și muncă de echipă

Afacerile de acest tip în Canada sunt atent monitorizate. European Sausage House este licențiată la nivel provincial și se află sub tutela Ministerului Agriculturii. „Avem controale o dată la două săptămâni. Rețetele, igiena, modul de preparare – totul este verificat constant”, explică Elena.

În mod normal, în laborator și magazin lucrează 12 angajați, dar în perioada sărbătorilor de iarnă echipa se extinde la 20 de oameni. „Este perioada cea mai aglomerată, dar și cea mai frumoasă, pentru că atunci simți cu adevărat comunitatea în jurul tău”, spune proprietara.

Borșul proaspăt costă 3,99 dolari!

Rafturile magazinului sunt o comoară pentru cei care duc dorul de acasă. Printre produsele disponibile observăm la o primă vedere:

zacuscă de fasole, de vinete și cu ciuperci, toate de la Râureni;

cârnați pepperoni – 9,99 dolari, ghiudem – 9,99 dolari;

dulceață Râureni – 5,99 dolari;

ceaiuri de plante (salvie, mușețel, cicoare, tei, mentă, cătină, cireșe, mătase de porumb, rostopască, muguri de pin), de la Plafar;

ciocolată Rom – 2,99 dolari;

pate Ardealul;

apă minerală Borsec și Perla Harghitei;

borș proaspăt – 3,99 dolari.

Chiar dacă își face planuri de retragere, Elena Batki rămâne sufletul European Sausage House, un loc unde generații de emigranți au găsit gustul copilăriei. Dincolo de cârnați și afumături, de gustul de acasă, magazinul ei este un liant al comunităților est-europene din Toronto: este locul unde fiecare român vine să dea „Bună ziua” și știe că va primi un răspuns.

Rubrica „Ladies&Business”, lansată de G4Food, aduce în prim-plan poveștile femeilor care conduc afaceri din agricultură, alimentație și HoReCa. Fie că vorbim de ferme de familie, start-up-uri sustenabile sau implicare civică, seria își propune să arate cum determinarea feminină conturează viitorul sectorului agroalimentar.