Cum spun americanii, toate lucrurile bune se sfârșesc la un moment dat. Așa se întâmplă acum și cu glumele internauților despre „bogăția cireșarilor”, care au circulat în ultimii ani. 2026 a venit cu o realitate complet diferită și a schimbat radical percepția asupra acestui fruct considerat, până nu demult, un lux de sezon, transmite MEDIAFAX.

Anul a început în forță, cu cele mai mari prețuri din ultimii ani. La finalul lunii aprilie 2026, un kilogram de cireșe din Spania se vindea cu aproximativ 180 de lei în Sibiu. În prima săptămână din mai, în unele piețe, precum cele din Oradea, prețurile coborâseră deja la 80 de lei pe kilogram, semn că piața începea să se miște.

Pe măsură ce oferta locală a crescut, situația s-a schimbat complet. Odată cu intrarea deplină în sezon, cireșele românești au devenit accesibile pentru mult mai mulți cumpărători, iar prețurile au scăzut rapid, într-un ritm rar întâlnit în ultimul deceniu.

Dacă în 2024, în piețe, un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei, iar în 2025 prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei, anul 2026 a adus un contrast puternic.

Situația pe ani arată clar schimbarea

Evoluția prețurilor la cireșe din ultimii trei ani arată o schimbare clară de dinamică în piață, cu diferențe tot mai mari între începutul sezonului și perioada în care apare producția locală.

- articolul continuă mai jos -

2024

În 2024, startul de sezon a adus, ca de obicei, prețuri ridicate, în jur de 100 de lei pe kilogram pentru primele cireșe apărute în piețe, în mare parte din import. Pe parcursul lunii mai, prețurile s-au stabilizat relativ rapid, iar în piețe un kilogram se vindea, în mod obișnuit, cu 60–70 de lei.

Pentru cei care cumpărau direct de la producători sau din zonele de proveniență, costurile coborau semnificativ, până la 20–40 de lei pe kilogram. A fost un an relativ echilibrat, fără fluctuații extreme.

2025

În 2025, nivelul de pornire a fost mai ridicat. Primele cireșe au ajuns să coste în jur de 130 de lei pe kilogram, iar în piețe prețurile s-au menținut mai sus decât în anul precedent, între 70 și 120 de lei, în funcție de perioadă și calitate. Chiar și după apariția unei oferte mai consistente, scăderile nu au fost la fel de accentuate, iar pragul minim s-a oprit, în general, în jur de 50 de lei pe kilogram.

Comparativ cu 2024, piața a fost mai tensionată, cu prețuri mai mari și o ajustare mai lentă, iar motivul a fost legat de problemele cauzate de climă. În 2025, un ger a lovit țara la începutul lunii aprilie.

2026

În 2026, însă, modelul s-a schimbat vizibil. Startul de sezon a adus cele mai mari prețuri din ultimii ani, între 150 și 180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al unei oferte limitate. Diferența majoră a apărut ulterior.

Odată cu intrarea pe piață a producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20–50 de lei în piețe. În unele cazuri, mai ales la producători sau în piețe aglomerate, s-au înregistrat chiar și valori de 10–30 de lei pe kilogram. Este prima dată în ultimii ani când diferența dintre vârful de început și minimul din aceeași lună este atât de mare.

Această evoluție transformă anul 2026 într-un caz aparte: cele mai scumpe cireșe la debut de sezon, dar și unele dintre cele mai accesibile prețuri imediat după apariția ofertei locale.

Cât costă cireșele în piețele din București

MEDIAFAX a mers în piețele din Capitală, iar diferențele de preț sunt vizibile de la o tarabă la alta, în funcție de proveniență și soi.

Piața Titan și Obor

În Piața Titan, cireșele din Grecia au ajuns la 20 lei pe kilogram, în timp ce soiurile pietroase se vând cu aproximativ 30 lei.

În Piața Obor, una dintre cele mai mari din București, oferta este și mai variată. Cireșele românești din Voinești pot fi găsite la 10, 16, 20 sau 25 lei pe kilogram.

În același timp, cireșele importate din Bulgaria ajung la aproximativ 27 lei, iar cele pietroase urcă spre 30–35 lei.

Piața Domenii

În Piața Domenii, prețurile sunt mai ridicate. Soiul „inimă de porumbel” ajunge la 60 lei/kg, cele etichetate drept foarte dulci costă în jur de 45 lei/kg, iar cireșele pietroase se vând cu aproximativ 50 lei/kg. Comercianții nu specifică întotdeauna țara de proveniență.

În Piața Amzei, la început de sezon, cele mai ieftine cireșe porneau de la 50 lei/kg. Vânzătorii explică fluctuațiile de preț prin costurile ridicate, în special chiriile pentru spațiile comerciale.

Paradoxul supermarketurilor online

În mod surprinzător, cele mai mari prețuri nu se găsesc în piețele tradiționale, ci în supermarketurile online. Aici, diferența este dată în mare parte de eticheta ECO.

Pe platforma Freshful, cireșele standard ajung la aproximativ 65–68 lei/kg. În schimb, variantele ECO din România sau Buzău urcă spectaculos, între 150 și 175 lei/kg, în funcție de ambalaj.

Situația este similară și pe Sezamo. Cireșele ECO din Italia costă aproximativ 80 lei/kg, în timp ce cele românești ECO ajung la 160 lei/kg sau chiar 180 lei/kg pentru caserolele mici. Cireșele din Grecia, chiar și la gramaj redus, rămân la aproximativ 150 lei/kg.

Diferența este evidentă: în timp ce în piețe cireșele pot coborî până la 10–20 lei/kg, în online prețurile pot fi de până la 10 ori mai mari pentru produsele premium sau ecologice.

Un an care a schimbat regulile jocului

2026 nu este doar un an cu prețuri fluctuante, ci unul care a resetat complet piața. Creșterea numărului de producători și oferta locală mai mare au dus la o ieftinire rapidă, după un început de sezon dominat de importuri scumpe.

Pentru prima dată în ultimul deceniu, cireșele au trecut, în doar câteva săptămâni, de la statutul de produs de lux la unul accesibil pentru toate buzunarele. Această schimbare ar putea avea efecte și în anii următori, mai ales dacă tendința de creștere a producției locale continuă.