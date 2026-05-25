Cercetătorii au descoperit o nouă specie de caracatiță în adâncurile apelor din apropierea arhipelagului Galapagos, potrivit unui studiu publicat recent, informează DPA, potrivit Agerpres.

Microeledone galapagensis, o mică caracatiță de culoare albastră, a fost observată pentru prima dată în timpul unei expediții desfășurate în 2015 pentru explorarea fundului oceanic din apropierea Insulei Darwin, aflată la marginea nordică a arhipelagului Galapagos.

Cercetătorii au notat entuziasmați primele impresii în documentele misiunii: „Este micuță!” și „E albastră!”.

În timpul expediției au mai fost observate alte două exemplare, iar un specimen femelă a fost colectat de la o adâncime de 1.773 de metri, potrivit Field Museum din Chicago.

„Imediat am știut că e vorba despre ceva foarte special. N-am văzut niciodată ceva asemănător”, a declarat Janet Voight, cercetător în cadrul Field Museum și autoarea principală a studiului care descrie noua specie.

Studiul, publicat în revista Zootaxa, descrie animalul ca fiind „mic, îndesat, cu brațe scurte”, cu „câteva ventuze și lamele brahiale” și cu „pielea fină”.

Potrivit cercetătorilor, aceste caracatițe trăiesc la adâncimi foarte mari și sunt rareori observate de oameni.

„Sunt niște caracatițe care trăiesc la adâncimi mari și aproape niciun pământean nu are șansa să le vadă. Sunt norocoasă că am avut ocazia să le studiez”, a spus Voight.

Cercetătoarea a subliniat și cât de puțin explorate sunt oceanele.

„Dacă am lua întreg uscatul și l-am pune laolaltă, tot nu am acoperi Oceanul Pacific. Oceanele sunt extrem de mari și există multe lucruri care n-au fost explorate încă”, a adăugat aceasta.