Pomi fructiferi în sufragerie / Ce pomi poți crește în ghiveci și cum îi ajuți să facă fructe în apartament

Nu ai grădină, dar vrei să culegi fructe chiar de la tine de acasă? Anumiți pomi fructiferi pot crește în ghivece, inclusiv în interior, dacă beneficiază de suficientă lumină și de îngrijirea potrivită. Citricele pitice, precum lămâiul Meyer și limetul, sunt printre cele mai bune alegeri, potrivit Real Simple. Smochinii și alte plante fructifere pot fi cultivate în interior, însă au nevoie de condiții specifice pentru a se dezvolta și a rodi.

Cultivarea pomilor fructiferi în apartament este posibilă, dar alegerea speciei potrivite face diferența. Soiurile pitice sau semipitice, care se adaptează mai ușor la cultivarea în recipiente, sunt printre cele mai bune opțiuni. Lumina, udarea, fertilizarea și polenizarea sunt esențiale pentru ca planta să se dezvolte și să producă fructe.

Ce pomi fructiferi poți crește în apartament

Andy Ferguson, coproprietar al Ferguson’s Orchards, o afacere pomicolă din Minnesota și Wisconsin, spune că pomii fructiferi pot crește în interior dacă beneficiază de îngrijirea potrivită.

„Anumiți pomi fructiferi se pot dezvolta foarte bine în interior dacă sunt îngrijiți corespunzător, în special soiurile pitice sau semipitice, care sunt potrivite pentru cultivarea în recipiente”, explică Andy Ferguson, citat de Real Simple.

Pentru cele mai bune rezultate, horticultorul recomandă citricele. Lămâiul Meyer și limetul sunt variante potrivite pentru cultivarea în ghiveci, inclusiv în locuință.

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„Lămâii Meyer și limetul sunt opțiuni de încredere, deoarece se adaptează bine condițiilor din interior și pot produce fructe pe tot parcursul anului”, spune Ferguson.

Tammy Sons, fondatoarea TN Nursery, din Tennessee, recomandă și ea citricele, în special calamondinul, un arbore ornamental care produce fructe asemănătoare unor portocale mici.

„Am avut rezultate bune și cu smochinii cultivați în interior, dar am mai mult succes cu citricele”, spune Tammy Sons.

Și smochinii, ananasul, bananele pitice și unele soiuri pitice de măr și piersic pot fi cultivate în interior, însă necesită îngrijire mai specializată. Unele specii au nevoie de o perioadă de frig în timpul iernii pentru ca florile să se dezvolte. Potrivit lui Ferguson, mărul, părul și cireșul pot crește mai bine într-o seră decât într-o bucătărie încălzită.

De câtă lumină au nevoie pomii fructiferi crescuți în ghiveci

Lumina este unul dintre cei mai importanți factori pentru dezvoltarea și fructificarea plantelor de interior. Un pom fructifer trebuie amplasat într-un loc luminos, de preferat lângă o fereastră orientată spre sud.

„Mai mult decât orice, au nevoie de multă lumină puternică”, explică Tammy Sons.

Ținta este de aproximativ 8–12 ore de lumină solară directă pe zi. Dacă locuința nu beneficiază de suficientă lumină naturală, pot fi folosite lămpi LED speciale pentru creșterea plantelor.

Fără lumină suficientă, pomul poate continua să crească, însă înflorirea și fructificarea pot fi afectate.

Cum uzi corect pomii fructiferi în ghiveci

Excesul de apă poate afecta rădăcinile, motiv pentru care udarea trebuie adaptată nevoilor plantei. Andy Ferguson recomandă să nu uzi pomul până când stratul superior al solului nu s-a uscat.

„Solul ar trebui să fie umed, nu îmbibat cu apă”, explică horticultorul.

Ghiveciul trebuie să aibă orificii de drenaj, astfel încât apa în exces să se poată scurge. Cantitatea și frecvența udării depind de specie, dimensiunea ghiveciului, temperatura din cameră și tipul de substrat.

Cum se polenizează florile dacă pomul crește în casă

Polenizarea este esențială pentru obținerea fructelor. O variantă simplă este alegerea unui soi autofertil, precum lămâiul Meyer sau limetul, care poate produce fructe fără să fie necesar un al doilea pom compatibil.

În cazul plantelor care au nevoie de ajutor, polenizarea poate fi realizată manual, cu o pensulă mică, prin transferarea polenului între florile masculine și cele feminine.

Insectele pot contribui și ele la acest proces, însă în interior prezența polenizatorilor este limitată. Din acest motiv, scoaterea plantei afară în sezonul cald poate ajuta.

„Uneori, îmi scot plantele afară primăvara și vara”, spune Tammy Sons.

Specialista explică faptul că plantele beneficiază astfel de mai multă lumină naturală și de prezența polenizatorilor.

Ce îngrășământ folosești pentru citricele crescute în ghiveci

Pentru a se dezvolta corespunzător, plantele cultivate în recipiente au nevoie și de nutrienți. Andy Ferguson recomandă folosirea unui îngrășământ special pentru pomi fructiferi sau citrice, aplicat la intervale de patru până la șase săptămâni, în funcție de produs și de instrucțiunile de utilizare.

Tammy Sons preferă un îngrășământ pentru citrice cu eliberare lentă.

Fertilizarea trebuie adaptată speciei și perioadei de creștere. Aplicarea unei cantități mai mari decât cea recomandată nu garantează mai multe fructe și poate afecta planta.

În cât timp face fructe un pom crescut în apartament

Chiar și atunci când sunt respectate toate recomandările de îngrijire, pomii fructiferi crescuți în interior pot fi capricioși. Andy Ferguson recomandă să existe așteptări realiste: este posibil să treacă mai mulți ani până când planta va produce fructe.

În plus, calitatea și cantitatea recoltei pot fi mai mici decât în cazul pomilor cultivați în aer liber.

Cu toate acestea, horticultorii spun că obținerea fructelor în interior poate fi o experiență plăcută, dacă există răbdare și sunt respectate cerințele plantei.

„Cu puțină răbdare și îngrijire, da, pomul tău ar trebui să poată produce fructe în interior, iar atunci când se întâmplă, este un sentiment minunat”, spune Tammy Sons.