Rețetele Juanitei | Plăcinta americană de dovleac, în varianta de „teroare”/ Nu poate lipsi de la masa de Halloween, chiar dacă nu e o sărbătoare românească/ Cei mici se vor distra inclusiv ajutându-vă să o preparați

Nu e o sărbătoare românească, dar a devenit un prilej de petrecere în special pentru copii. În ultimii ani s-a împământenit obiceiul în marile orașe de a organizează vizite trick or treat prin vecini, petreceri pentru mari sau mici ori doar de o vizionare de filme horror pe canapeaua de acasă. Pentru o gustare tematică mai „americanizată” pregătim repede și o plăcintă americană „a groazei” cu umplutură de dovleac.

Ingrediente pentru plăcinta americană de dovleac

1 kg dovleac plăcintar, din care vor rămâne cca. 400 de gr de pulpă de dovleac pentru umplutură 2 linguri de ulei

3 ouă mari, ușor bătute 100 de g de zahăr (opțional) 1 linguriță scorțișoară măcinată ½ linguriță ghimbir măcinat ½ linguriță nucșoară rasă Un vârf de sare 300 de ml de lapte condensat 2 lingurițe esență de vanilie. Dacă doriți puteți prepara două foi de aluat fraged sau le puteți compăra din comerț, din cele refrigerate (aluat de tartă). Preparare Pregătire umplutură Curățați dovleacul de semințe și umplutură, stropiți-l cu puțin ulei și coaceți-l în cuptor la 180-200 de gr cam 30 de min sau până e înmuiat. Extrageți pulpa de pe coajă. Amestecați ouăle cu zahăr (dacă puneți), lapte condensat și condimente. Adăugați pulpa de dovleac pisată cu furculița sau dată prin blender. Omogenizați amestecul.

Asamblarea plăcintei

Într-o tavă rotundă așezăm o foaie de aluat și distribuim umplutura pe toată suprafața. Tăiem marginile în exces.

Cu cealaltă foaie de aluat, formăm o față creapy (ca în imagine) folosind un cuțit mic și ascuțit. Acoperim umplutura cu această foaie, tăiem marginile și sigilăm părțile laterale. Ungem cu ou, coacem la 180º timp de 25 de minute sau cât scrie pe pachetul de aluat. Să fie bine rumenită.

Dacă nu aveți talent la tăiat, faceți un model din carton sau hârtie și decupați aluatul după model.

Happy Halloween!

