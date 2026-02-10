Ernest Higa, antreprenorul american care în 1985 a reușit să implementeze brandul Domino’s Pizza în Japonia, a realizat încă de atunci necesitatea adaptării la particularitățile locale. El recomandă o înțelegere profundă a culturii, a pieței și a obiceiurilor de consum, scrie El Pais.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

O pizza mai mică, un logo sculptat în lemn sau o podea acoperită cu tatami sunt ajustări minore care permit unor branduri globale precum Domino’s Pizza sau Starbucks să cucerească una dintre cele mai exigente piețe din lume.

Pizza Domino s-a micșorat, dar numărul de ingrediente a crescut

„Clientul japonez se plictisește foarte repede”, explică Ernest Higa, cel care a convins sediul central din SUA să mărească oferta de ingrediente de la 12 la 38 și să renunțe la practica de a servi doar Coca-Cola ca băutură.

Higa a abandonat, de asemenea, obiceiul de consum american „cu cât mai mare, cu atât mai bine” și, în concordanță cu cultura moderației rezumată de proverbul „Hara hachi bu me, isha irazu” („a umple stomacul doar 80% ține medicul la distanță”), a redus dimensiunea pizzelor. După ce a confirmat faptul că japonezii „mănâncă cu ochii”, a dispus ingredientele într-un mod estetic, folosind arome familiare palatului local, precum calmarul, creveții sau puiul teriyaki.

Starbucks: Între ritual și sezonalitate

Starbucks a aterizat în 1996 în Japonia, într-o țară cu o cultură solidă a cafelei. Aici existau deja cafenele de tip „boutique” care funcționau ca un „al treilea spațiu” (un loc alternativ între birou și acasă).

Noriko Suzuki, purtătoare de cuvânt pentru Starbucks Japonia, explică faptul că angajații locali sunt instruiți riguros, iar cei mai buni primesc un șorț negru, o recunoaștere care evocă măiestria din artele marțiale. Pentru a onora tradiția locală:

Au fost create băuturi sezoniere: sakura latte primăvara sau băuturi cu cartof dulce toamna.

În 2017, în Kyoto (cartierul Ninenzaka), Starbucks a deschis o cafenea într-o casă tradițională veche de un secol, folosind un logo maro sculptat în lemn pentru a nu perturba armonia vizuală a zonei.

Popularizarea mondială a băuturilor cu matcha este atribuită tot succesului lor în Japonia.

„Gândește global, acționează local”

Ernest Higa, astăzi consultant pentru branduri globale, citează maxima fondatorului Sony, Akio Morita: „Gândește global și acționează local”, dar adaugă o precizare crucială: „…dar nu deveni nativ”.

El susține că motivul pentru care aduci un brand străin în Japonia este tocmai succesul său din țara de origine. Provocarea este să găsești echilibrul perfect între ceea ce trebuie păstrat intact și ceea ce trebuie adaptat pentru a fi acceptat mai bine de publicul local.