Odată cu apropierea sezonului de pregătire a conservelor și de preparare a vinului, o problemă redevine acută în numeroase gospodării: lipsa beciurilor. Mulți sunt cei care și-ar dori un spațiu de depozitare, dar nu îl au. Tocmai pentru a veni în ajutorul lor, a fost pusă la punct o soluție modernă: pivnițele modulare.

Acestea sunt utilizare deja de mai mulți ani în vestul Europei, iar acum au devenit disponibile și la noi în țară. Practic, pivnițele modulare constă în niște recipiente prefabricate, care se îngroapă în pământ. Desigur, aceasta este descrierea simplă a lor.

Românii doresc beciuri mari

La ora actuală, în România sunt disponibile două variante de astfel de pivnițe. Una dintre ele este fabricată în Polonia, din polietilenă alimentară. Există mai multe dimensiuni disponibile, pornind de la un paralelipiped de 1,2 x 1,6 x 1,4 metri și până la cele cu dimensiunea de 2 x 5 x 2,7 metri. Dacă cele mici sunt destinate adăpostirii pompelor de recirculare pentru piscine, de exemplu, cele mari pot îndeplini cu succes rolul de beci clasic.

„În România am observat că există un apetit pentru pivnițele mari, apropiate de cele clasice. În vestul Europei, oamenii le preferă pe cele sferice, cu diametrul de 2,5 metri”, a declarat, pentru G4Food, Adrian Băcănete, directorul uneia dintre firmele care se ocupă de distribuirea acestor inedite spații de depozitare.

Prețul lor începe de la 2.600 de euro și ajunge până la aproximativ 14.600 de euro pentru cele mai mari. Aceste prețuri nu includ și montajul.

O pivniță în doar două zile?

Instalarea pivnițelor este foarte simplă. Se sapă o groapă pe dimensiunea pivniței, în care este introdus modulul. Apoi se îngroapă la loc. La suprafață rămâne doar o mică movilă, pe care se află ușa de acces. Producătorul recomandă ca pe acest spațiu să se planteze arțar roșu sau argintiu, un arbust utilizat și în parcări. Astfel, spațiul este umbrit, iar arbustul respectiv nu necesită o îngrijire specială și nici nu face mizerie. În plus, are o creștere rapidă, de 90 – 150 cm/an.

Pentru că sunt realizare prin turnare, dintr-o singură bucată, în aceste pivnițe este imposibilă apariția infiltrațiilor. Pe de altă parte, rozătoarele nu sunt tentate să pătrundă în ele, căci nu le place textura materialului.

Este important de precizat că pivnițele sunt livrate complet echipate, cu rafturi, scară, ușă de acces, ba chiar și încuietoare.

Dacă proprietarul dorește ca, la un moment dat, să le mute amplasamentul, acest lucru se poate face foarte simplu.

Pivnițele modulare nu necesită niciun fel de autorizație de construcție. Acest lucru este un avantaj foarte important pentru locuitorii anumitor zone. Un exemplu în acest sens ne-a dat Adrian Bocănete: „O doamnă a cumpărat o casă în Prejmer. Când a dorit să facă o pivniță, a aflat că zona este monument istoric și, ca atare, nu se poate construi nimic. Pivnițele noastre au fost soluția salvatoare!”.

Varianta românească pentru pivnițele modulare

O altă variantă a pivnițelor modulare este cea realizată în România, din panouri lamelare din fibră de sticlă. Deocamdată este disponibilă o singură variantă constructivă, sferică, cu un volum de aproximativ 10 metri cubi. Prețul lor este cuprins între 5.000 și 6.000 de euro.

„Există o cerere de sute de bucăți pe an, în toată țara”, a spus, pentru G4Food, Flavius Iacob, reprezentant al firmei producătoare.

Proiectul a început într-un ansamblu rezidențial din Cluj, când locatarii noilor imobile s-au pomenit fără spații de depozitare a proviziilor. Atunci au fost create aceste module, care se pot instala simplu, nu necesită autorizare și au calitatea de a păstra o temperatură constantă în interior.

Și pivnițele românești vin complet echipate, cu rafturi, scară și ușă.

Perioada de exploatare, fie a pivnițelor românești, fie a celor poloneze, este de minimum 50 de ani.

Există totuși, și o problemă care poate apărea legată de instalarea pivnițelor modulare: pânza freatică. În situațiile în care aceasta se află la o adâncime mai mică de doi – trei metri, presiunea hidrostatică creată poate arunca pivnițele din pământ. De aceea, specialiștii recomandă efectuarea unui studiu hidro-geologic înainte de instalare.