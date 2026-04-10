Te întorci acasă și observi că a fost o pană de curent, dar nu știi cât a durat. Mâncarea din congelator mai este sigură sau nu? Există un truc extrem de simplu, care implică doar un pahar cu apă și o monedă, și care îți poate da răspunsul în câteva secunde, potrivit The Take Out.

Cum funcționează trucul

Umple un pahar cu apă și pune-l în congelator. După ce apa a înghețat complet, așază o monedă deasupra, pe suprafața gheții.

Dacă pleci de acasă pentru o perioadă și, la întoarcere, bănuiești că a fost o pană de curent, verifică paharul:

Dacă moneda este încă deasupra, mâncarea din congelator este, cel mai probabil, sigură

Dacă moneda a ajuns la fundul paharului, gheața s-a topit complet la un moment dat, ceea ce înseamnă că alimentele s-au dezghețat și nu mai sunt sigure pentru consum

Un truc simplu, dar extrem de util, care te poate ajuta să eviți riscurile și să știi exact când trebuie să arunci alimentele din congelator.

Când mai poate fi folosit testul cu moneda

Pare un truc banal, dar poate fi util în mai multe situații, nu doar după o pană de curent. Metoda cu paharul și moneda te poate ajuta să verifici dacă temperatura din congelator fluctuează sau dacă există zone mai calde, cauzate de eventuale probleme de etanșare. De asemenea, îți oferă un indiciu clar despre ce trebuie să faci dacă frigiderul sau congelatorul se oprește.

De ce este important acest truc

Chiar dacă un congelator pare înghețat și bine închis, în lipsa curentului electric poate deveni rapid periculos. Alimentele crude sau preparate pot deveni un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor în doar două ore, odată ce temperatura intră în așa-numita „zonă de pericol”.

Mai mult, dacă anumite alimente stau la temperaturi de peste 4°C chiar și pentru aproximativ 20 de minute, bacteriile pot începe să se dezvolte rapid. Printre cele mai frecvente se numără Staphylococcus aureus, Salmonella și E. coli, care pot provoca toxiinfecții alimentare și, în unele cazuri, probleme grave de sănătate.

Ce se întâmplă după o pană de curent

În general, un congelator plin și bine izolat poate menține gheața solidă până la două zile, dacă nu este deschis. Totuși, anumite zone, cum ar fi ușa, se încălzesc mai repede.

Dacă moneda din pahar a ajuns la fund, înseamnă că temperatura din interior a crescut suficient încât gheața să se topească complet. Asta indică faptul că alimentele au stat prea mult timp în „zona de pericol”, iar chiar dacă s-au recongelat ulterior, nu mai sunt sigure pentru consum.

Ce poți face în timpul unei pene de curent

Dacă ești acasă și observi că gheața începe să se topească:

poți adăuga gheață carbonică (dacă ai acces la ea) pentru a menține temperatura scăzută

poți muta carnea și lactatele în lăzi frigorifice cu gheață

Important: odată ce alimentele ajung la peste 4°C, este recomandat să fie aruncate.