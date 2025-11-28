Piața mondială a orzului trece prin schimbări vizibile. Suprafețele cultivate scad, în timp ce exporturile se reorientează. Prețurile sunt ferme în unele regiuni, iar marii importatori urmăresc atent evoluțiile. Mulți jucători din sector se întreabă dacă există un adevărat motiv de entuziasm sau doar incertitudine mascată de cifre promițătoare, notează ukragroconsult.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Suprafețele cultivate cu orz scad de câțiva ani. Analizele disponibile arată un declin de aproape 15 % în ultimele șase sezoane. Scăderile cele mai mari vin din Irak, Maroc, Rusia și Ucraina. Oferta a ținut tot mai greu pasul cu cererea, însă stocurile au completat golurile. Dar această soluție nu poate dura la nesfârșit.

Asia rămâne cel mai mare centru de import, cu China și Japonia ca principali cumpărători. Australia și Canada sunt furnizorii de top pentru aceste piețe, iar alte țări asiatice preferă orzul din bazinul Mării Negre. Transportul mai scurt înseamnă prețuri mai bune și timpi mai scurți de livrare.

Exporturi solide din UE

Uniunea Europeană surprinde prin exporturi solide, cu volume cu 130 % mai mari decât anul trecut. Este cel mai rapid ritm din ultimii trei ani. România și Franța domină topul exportatorilor europeni. România a livrat deja 65 la sută din potențialul de export pentru sezonul 2025-2026. Aceasta arată o cerere externă intensă pentru orzul european.

În Rusia, autoritățile nu vorbesc deocamdată despre limitarea exporturilor de cereale furajere. Anul trecut, cota de export a vizat doar grâul. Orzul și porumbul au circulat fără restricții. Lipsa unor noi măsuri poate susține fluxurile comerciale ale Rusiei și menține competiția în regiune.

Ucraina se află într-un sezon favorabil. Recolta din 2025 este solidă. Cererea a ridicat prețurile chiar de la începutul campaniei. Orzul a devenit cel mai scump furaj pe piața internă. Această evoluție contrastează cu scăderile de preț observate la alte cereale furajere. Exportatorii ucraineni profită de ferestre comerciale bune, iar importatorii din regiune urmăresc cu atenție livrările.

Rămân tensiuni

Piața orzului rămâne tensionată, oferta este limitată, iar cererea este stabilă. Prețurile pot rămâne sus, cel puțin pe termen scurt, dar jucătorii din industrie au nevoie de analize constante și de strategii flexibile. Evoluțiile din Marea Neagră influențează aproape tot comerțul cu orz.

Răspunsurile la întrebările pieței depind de recoltele viitoare și de politicile comerciale. Un lucru este cert. Orzul rămâne un produs strategic pentru zootehnie și pentru echilibrul piețelor agricole internaționale.