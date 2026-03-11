Piața europeană de îngrășăminte azotoase este blocată după ce petrolul atinsese pragul de 115 dolari pe baril în cursul zilei de luni, 2 martie. Producătorii europeni nu vând pentru că nu știu la ce prețuri să o facă, în timp ce și importurile din Orientul Mijlociu (care asigură 25 – 30% din necesarul Uniunii Europene) sunt blocate din cauza războiului din Iran, conform Economedia.

Criza îngrășămintelor îi prinde pe fermierii români foarte nepregătiți – doar jumătate din ei își făcuseră aprovizionare cu îngrășăminte azotoase și alte imputuri pentru campania din primăvară înainte de izbucnirea războiului din Iran pe 28 februarie. În același timp, și solul este foarte sărăcit în ceea ce privește azotul din cauza situației financiare dificile din ultimii cinci ani cu care se confruntă fermierii, primul input la care au făcut rabat fiind chiar îngrășămintele.

Economedia a discutat cu Cristina Cionga, director adjunct al Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR), despre modul în care afectați fermierii români de scumpirea îngrășămintelor și majorările de preț la combustibili înainte de campania din primăvară, dar și despre cum vor fi afectate producțiile agricole din 2026 în urma izbucnirii războiului din Iran.

