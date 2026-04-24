România își consolidează poziția pe harta vinurilor rosé, după rezultatele obținute la ediția 2026 a Concours Mondial de Bruxelles, una dintre cele mai importante competiții internaționale de profil. La sesiunea dedicată vinurilor rosé, desfășurată între 27 și 29 martie la Cirò, vinurile românești au obținut 17 distincții, inclusiv o Mare Medalie de Aur.

Competiția a reunit aproximativ 1.100 de vinuri din 33 de țări, evaluate în orb de un juriu format din 50 de degustători internaționali, conform Newsedge.ro.

O Mare Medalie de Aur și titlul de „Revelație” pentru România

Cea mai importantă distincție pentru România a fost acordată vinului Issa Pinot Noir Rosé 2025, produs de Crama La Salina, desemnat „Revelația Rosé din România”.

Pe lângă acest rezultat, producătorii români au obținut:

6 medalii de aur

10 medalii de argint

Rata de succes, de aproximativ 33%, confirmă evoluția calitativă a vinurilor rosé românești într-un context internațional competitiv.

Franța domină, Italia câștigă trofeul competiției

Franța a obținut cele mai multe medalii, cu 74 de distincții pentru regiunea Provence și șapte Mari Medalii de Aur la nivel național. Italia, gazda ediției, a câștigat trofeul suprem – Vinolok Trophy – pentru vinul Talamonti Rosé 2025 din Abruzzo.

Ediția din 2026 a adus și o noutate: introducerea etichetei „CMB MERIT”, acordată vinurilor care au depășit pragul de 86 de puncte, fără a intra în categoria medaliilor.

Cinci români în juriul internațional

România a fost reprezentată și în juriu, cu cinci specialiști din industrie: Valentin Ceafălău, Sergiu Nedelea, Diana Pavelescu, George Chendi și Dorin Gheonea.

„Vinurile românești au demonstrat consistență și personalitate. Ceea ce lipsește încă este comunicarea – capacitatea de a spune povestea vinului și de a ajunge mai eficient la consumator”, a declarat Diana Pavelescu, membră a juriului.

Aceasta a subliniat și interesul crescut pentru soiuri autohtone, în special pentru Busuioaca de Bohotin, remarcată pentru profilul său aromatic distinct.

De la recordul din 2025 la selecția din 2026

Rezultatele din acest an vin după ediția 2025, organizată în Constanța, când România a înregistrat un record: 52 de medalii și locul patru în clasamentul țărilor participante.

În 2026, numărul probelor românești a scăzut la 51, față de 144 în anul precedent, dar rezultatele indică o selecție mai riguroasă și o eficiență mai mare în competiție.

Calendarul competiției continuă

Seria evenimentelor din 2026 continuă cu sesiunea vinurilor roșii și albe, programată între 21 și 23 mai la Yerevan. Tot acolo va avea loc și sesiunea dedicată spumantelor, iar competiția se va încheia în octombrie, în Roussillon, Franța, cu vinurile dulci și licoroase.

Sesiunea rosé din 2027 este deja programată în regiunea Anjou-Saumur, în Franța.

Rezultatele din Calabria confirmă un trend clar: vinurile rosé românești câștigă vizibilitate și recunoaștere, într-un concurs în care evaluarea se face exclusiv pe baza calității din pahar.