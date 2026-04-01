Peste 558 de milioane de lei au intrat în conturile fermierilor pentru motorina utilizată în agricultură în ultimele două trimestre din 2025, a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
Potrivit instituției, plata ajutorului de stat a fost efectuată prin intermediul centrelor județene și vizează perioadele 1 iulie – 30 septembrie 2025 (trimestrul III) și 1 octombrie – 31 decembrie 2025 (trimestrul IV), în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 96/2026, notează Agerpres.
Valoarea totală a sprijinului acordat pentru aceste perioade se ridică la 558,28 milioane de lei, aferentă unei cantități de 238,46 milioane de litri de motorină.
Din total, suma de 395,55 milioane de lei a fost plătită pentru trimestrul III, către 17.259 de beneficiari, pentru o cantitate de 170,69 milioane de litri de motorină. Pentru trimestrul IV, APIA a achitat 162,73 milioane de lei, către 16.803 beneficiari, aferente unui consum de 67,77 milioane de litri.
Ajutorul de stat este acordat sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse pentru motorină. Valoarea unitară a sprijinului a fost de 2,213 lei/litru pentru facturile emise în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025 și de 2,444 lei/litru pentru cele emise în intervalul 1 august – 31 decembrie 2025.
