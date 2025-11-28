Pesta porcină semnalată în Spania. Prima oară după 1994

Ministerul spaniol al Agriculturii a anunţat vineri că au fost descoperite primele cazuri de pestă porcină africană de după 1994, la doi mistreţi găsiţi morţi în apropiere de Barcelona şi care au fost testaţi pozitiv la prezenţa virusului, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Descoperirea virusului pestei porcine africane ar putea ameninţa exporturile de carne de porc ale Spaniei către China, care au crescut datorită eforturilor Madridului de a curta Beijingul şi de a câştiga cote de piaţă. Însă interdicţia ar putea fi limitată, după ce China şi Spania au semnat un acord luna aceasta, ceea ce ar însemna că Beijingul va restricţiona importurile doar din regiunea afectată, nu din întreaga Spanie.

Spania este principalul producător de carne de porc din UE, fiind responsabilă pentru aproximativ un sfert din producţia blocului comunitar, înaintea Germaniei, potrivit datelor Ministerului Agriculturii de la Madrid.

Ministerul a informat că a notificat Uniunea Europeană şi a activat măsuri de urgenţă în zona afectată, îndemnând fermele de porci să înăsprească măsurile de securitate în timp ce anchetatorii investighează sursa infecţiei.

Pesta porcină africană, care este inofensivă pentru oameni, dar extrem de contagioasă şi mortală la porci, s-a răspândit spre vest în Europa în ultimii ani. Răspândirea bolii în Germania a dat peste cap marea industrie a cărnii de porc din această ţară, după ce multe pieţe străine au impus restricţii la importurile din Germania. În ultimele luni, și Croaţia a încercat să limiteze o răspândire a pestei la fermele de porci.

Boala, care s-a răspândit din Africa în Europa şi Asia, a ucis sute de milioane de porci, afectând pieţele globale de carne.