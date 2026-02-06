Un caz de pestă porcină africană (PPA) la mistreţi a fost confirmat pe raza Asociaţiei de Vânătoare Ştiuca Zgribeşti, a informat, vineri, directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Timiş, Flavius Nicoară, transmite Agerpres.

“Este vorba despre Fondul de vânătoare 36 Oloşag din localitatea Oloşag. PPA a fost confirmată joi, în urma examinării probelor şi emiterii buletinului de analiză, emis de Laboratorul DSVSA Timiş, cu rezultat pozitiv”, precizează Flavius Nicoară, într-un comunicat de presă.

După confirmarea pestei porcine africane a fost convocată şedinţa cu toţi membrii Centrului Local de Combatere al Bolilor Timiş, unde au fost dispuse măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii.

Pentru protejarea perimetrului contaminat, în vederea evitării răspândirii virusului PPA s-au stabilit zona afectată constituită din zona infectată (0 – 8 km) şi zona de control temporar (8 – 13 km) din jurul focarului de PPA. Zona infectată cuprinde localităţile: Tapia, Lugojel, Măguri, Cireşu, V.V.Delamarina, Honorici, Criciova, Gavojdia, Oloşag, Pădureni, Ştiuca, Sălbăgel, Jena.

Se aplică măsurile conform legii

Zona tampon, de încă 5 km în exteriorul zonei infectate, cuprinde localităţile Zgribeşti, Dragomireşti, Jdioara, Petroasa Mare, Herendeşti, Lugoj, Hezeriş, Bârna, Drinova, Crivina din judeţul Timiş şi localitaţile Scăiuş şi Sacu din judeţul Caraş Severin.

Zona afectată (0 – 13km) cuprinde şi Fondurile cinegerice Oloşag, Visag, Găvojdia, Tapia, Sacoşu Mare şi Drinova.

Instituţiile abilitate cu atribuţii în controlul bolii la animale vor aplica măsurile stabilite în Planul de măsuri, actele normative în vigoare, Procedurile şi Manualul Operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană.

De asemenea, se vor respecta măsurile de biosecuritate în timpul inspecţiilor/patrulărilor/vânătorilor/după manipularea vânatului.

Măsurile de control al bolii sunt puse în aplicare imediat şi se menţin pentru 12 luni de la constatarea ultimului caz de PPA la porcii mistreţi în zona infectată determinată.