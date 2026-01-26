Europa a înregistrat primul caz de vacă infectată cu virusul gripei aviare. Autoritatea Olandeză pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum a detectat anticorpi anti H5N1 la o vacă de lapte dintr-o exploatație din Frizia (Țările de Jos), adică într-un moment în care infecția trecuse deja. Analizele nu au identificat alte animale cu boala activă la momentul prelevării probelor, potrivit informațiilor transmise de instituție, scrie cotidianul spaniol ABC.

La nivel mondial se înregistrează un număr fără precedent de cazuri de gripă aviară la păsările sălbatice, ceea ce, în Spania, a dus la izolarea păsărilor de curte din cauza riscului de contagiune. Virusul este atât de agresiv încât infectează specii care, în mod obișnuit, nu sunt expuse bolii, precum mamiferele. Infecții cu virusul gripei aviare la vaci s-au înregistrat anul trecut în Statele Unite, dar acest lucru nu se mai întâmplase până acum în afara granițelor SUA.

Cum a fost descoperită problema

Autoritatea olandeză a efectuat analize aleatorii după ce a detectat prezența gripei aviare la două pisici dintr-o exploatație. Astfel, pe 15 ianuarie, a analizat efectivul de vaci de lapte din ferma în discuție printr-un eșantion aleatoriu. Nu au fost găsite animale bolnave, iar analiza probelor de lapte a arătat absența unui virus activ. Totuși, unul dintre testele de anticorpi a ieșit pozitiv, indicând o infecție anterioară.

În prezent, sunt așteptate rezultatele testelor de anticorpi efectuate ulterior pe restul efectivului. Acestea vor indica dacă și alte animale au intrat în contact cu virusul. Autoritățile au mai clarificat faptul că laptele vacii care a fost infectată nu a fost procesat, deoarece animalul prezenta mastită.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) consideră că riscul ca virusul gripei aviare H5N1, prevalent în Europa, să se transmită de la animale la oameni este minim. Riscul ca oamenii să contracteze gripa aviară prin consumul de carne de pui, ouă, carne de vită sau produse lactate este, de asemenea, minim.

Ouăle, carnea și laptele respectă cerințe stricte și protocoale bine definite. De exemplu, produsele lactate sunt încălzite la o temperatură care elimină virusurile. Recomandarea este de a nu consuma produse lactate crude provenite de la o vacă infectată cu gripă aviară.