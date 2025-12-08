Paul McCartney s-a alăturat parlamentarilor britanici, protestând împotriva propunerii de lege UE care ar urma să interzică producătorilor de alimente să utilizeze etichete precum „burger vegetarian” sau ”cârnat vegan”, pentru produsele pe bază de plante sau preparate cultivate în laborator.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„A spune că burgerii și cârnații sunt «pe bază de plante», «vegetarieni» sau «vegani» ar trebui să fie suficient pentru ca oamenii sensibili să înțeleagă ce mănâncă”, a declarat fostul star al trupei Beatles, pentru The Times of London și preluat de politico.eu.

Opt parlamentari britanici au transmis o scrisoare Bruxellesului, scrisoare care este susținută și de familia McCartney, care deține un business cu mâncare și produse vegane și este un vegetarian convins, încă din 1975,

Interdicția iminentă provine dintr-un amendament introdus în legislație de europarlamentarul francez de centru-dreapta Céline Imart, care vizează reformarea normelor agricole ale UE.

Interdicția ar avea impact și asupra supermarketur-urilor britanice!

Aceste reforme propuse includ modul în care fermierii semnează contractele cu cumpărătorii, alături de alte prevederi tehnice.

Proiectul de lege este acum supus negocierilor legislative cu Consiliul UE, care reprezintă guvernele UE.

Deputații din Regatul Unit se tem că interdicția, dacă va intra în vigoare, ar avea un impact și asupra supermarketurilor britanice, deoarece piețele și companiile de pe întreg continentul sunt atât de strâns legate între ele.

De asemenea, parlamentarii britanici citează în scrisoarea lor cercetări, care afirmă că, în mod covârșitor, cumpărătorii europeni „înțeleg și susțin convențiile de denumire actuale”, cum ar fi „burger vegetarian”.