Crește în Italia gradul de preocupare legat de intoxicațiile alimentare cu botulină, care, dacă nu sunt tratate în scurt timp, pot deveni mortale. O femeie de 62 de ani a murit marți în Sardinia din cauza intoxicației alimentare cu botulină, fiind al patrulea deces în decurs de doar câteva zile cauzat de bacteria Clostridium botulinum.

Potrivit portalului Euronews, Valeria Sollai se afla internată de câteva săptămâni în spitalul din Monserrato, în provincia Cagliari, după ce consumase un preparat cu guacamole la o sărbătoare locală, la sfârșitul lunii iulie. Același fel de mâncare provocase anterior și decesul unei femei de 36 de ani, Roberta Pitzalis, într-un spital din Cagliari. Cauza decesului a fost stabilită prin autopsie, iar o fată de 14 ani rămâne internată în același oraș cu același tip de diagnostic.

Pe lângă cele două victime din Sardinia, alte două persoane au murit anterior în regiunea Calabria din cauza botulismului. Cazurile pot fi puse pe seama conservelor contaminate, atât industriale, cât și de casă, dar o anchetă este actualmente în desfășurare, nefiind încă identificată deocamdată cu precizie cauza deceselor din Calabria.

Carlo Alessandro Locatelli, director al Centro Antiveleni Maugeri de la Pavia, a subliniat că în Italia sunt înregistrate anual aproximativ 40 de cazuri de botulism, majoritatea asociate cu conservele de casă contaminate. „Nu există un motiv de alarmă, dar prevenția este esențială, în special în pregătirea conservelor de casă”, a spus Locatelli.

Toxina botulinică este invizibilă și adesea nu modifică gustul alimentelor. Antidotul este eficient doar în fazele incipiente, când toxina se află încă în circulație în sânge. Psihoza este atât de mare zilele astea în Italia, cu atât mai mult cu cât e vacanță, încât foarte multe persoane se prezintă la spital la urgență cu simptome digestive acute. Printre ei, au relatat ziarele italiene, și fiul artistului Andrea Bocelli, Amos, însă din fericire suspiciunea a fost infirmată.

În Calabria se suspectează o contaminare încrucișată a preparatelor unui vânzător ambulant

Clusterul din Calabria vizează 18 persoane care, în prima săptămână din august, la Diamante, în provincia Cosenza, au consumat sandvișuri cu cârnați și friarielli (convervă de broccoli la borcan) cumpărate de la un vânzător ambulant. Luigi di Sarno, 52 de ani, și Tamara D’Acunto, 45 de ani, au murit după ce au consumat legumele.

Zece persoane sunt cercetate de procurori, printre care vânzătorul ambulant, trei manageri ai unor companii producătoare ale produsului și șase medici din două unități sanitare din zona Cosenza care i-au tratat pe pacienți înainte de deces.

Aceștia sunt acuzați de diferite infracțiuni: omor din culpă, vătămare corporală din culpă și comercializare de alimente nocive.

Potrivit analizelor efectuate de Istituto Superiore di Sanità intoxicația a fost provocată de mai multe alimente, nu doar de conserva de friarielli folosită la sandvișurile vândute de comerciantul ambulant. Ancheta urmează să decidă și dacă a fost vorba de un tip de contaminare încrucișată, așa cum se bănuiește. Contaminarea încrucișată este cea în care un microorganism patogen se transmite de la un aliment prin intermediul ustensilelor și obiectelor care au venit în contact cu el.

Italia, printre țările europene cu cea mai mare rată a botulismului

Conform datelor oficiale, în Italia au fost confirmate în urma analizelor de laborator 452 cazuri de botulism între 2001 și 2020, cu o rată medie de mortalitate de 3,1%. Dintre acestea, 91% dintre cazuri sunt de origine alimentară, adesea legate de consumul de conserve de casă.

În 2023, Italia a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de botulism din Europa: 36 de cazuri confirmate, urmată de Germania (16), Franța (15), România și Spania (câte 14).

Tradiția conservelor în Italia, mai ales în regiunile sudice, reprezintă una dintre cauzele principale ale acestei incidențe ridicate. Conservarea alimentelor în casă, dacă nu este realizată corect, poate favoriza proliferarea Clostridium botulinum, bacteria responsabilă pentru botulism.

Simptomele pot apărea între șase ore și șapte zile după consumul alimentelor contaminate. Acestea includ: vedere dublă, pupile dilatate, pleoape căzute, dificultăți de vorbire și de înghițire, gură uscată și constipație. În cazurile severe, respirația poate fi afectată, fiind necesară intubarea.

Recomandarea generală este de a analiza orice conservă înainte de a o consuma, fie că este de casă, fie din comerț. Orice modificare de aspect, culoare, miros este suficientă pentru a nu consuma o conservă. Cu alte cuvinte, dacă are capacul umflat, este tulbure sau, oricum, modificată față de aspectul initial și are un miros neplăcut.