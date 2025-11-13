În afară de numeroasele rețete cu ciuperci pentru prânz sau cină, ciupercile pot fi și baza a multe preparate din categoria cremelor tartinabile. Cu alte cuvinte, paté de ciuperci. Poate fi ideal dimineața pe tartine, dar la fel de bine într-un sandviș de luat la pachet sau în orice alte combinații ne inspiră.

Dar dacă vrem să fie mai interesant, ce mai adăugăm pe lângă ciuperci? Posibilitățile sunt multe. Mai ales că vine perioada de post și unii aleg să îl urmeze. Combinațiile țin de gustul personal și nu au cantități precise, se reglează proporția din mers și încercând pas cu pas.

Combinații pentru un paté de ciuperci de post

Dacă vrem o combinație clasică, alegerea naturală este să amestecăm ciupercile cu puțin usturoi, pătrunjel verde și ulei de măsline. E suficient să sotăm rapid ciupercile în tigaie. Apoi să le mixăm cu restul ingredientelor într-un pahar înalt, cu un mixer vertical.

Rămânând în registrul vegetal, putem combina ciupercile și cu puțin tofu vegetal, care se găsește în orice supermarket. Peste care mai adăugăm puțin sos de soia și, preferabil, un strop de ulei de susan. În lipsă, ulei de floarea soarelui.

Mizând pe o combinație cu o concetrație proteică mai mare, avem la îndemână combinația: ciuperci, fasole albă din conservă, suc de lămâie, un strop de muștar, ulei.

Iar în plin spirit mediteranean, combinația ideală rămâne: ciuperci sotate și mixate cu roșii uscate, măsline, capere și oregano. Amalgamând totul și cu puțin ulei de măsline.

Iar dacă preferăm combinațiile asiatice, stau foarte bine la un loc ciupercile cu puțină pastă de miso, un strop de extract de ghimbir și foarte puțin ardei iute. Pentru cine o iubește, și puțină pastă de wasabi, chiar ca alternativă la paprika.

Combinații cu unt, smântână, brânzeturi

O altă combinație interesantă este cea de ciuperci cu nuci, prăjite ușor în tigaie cât să capete un plus de gust. Le mixăm, sotate anterior, cu un strop de smântână și puțin cimbru.

Dacă preferăm gustul de parmezan, combinația devine: ciuperci sotate, parmezan ras, puțină ceapă verde tocată mărunt, piper și un strop de unt la temperatura camerei.

Pentru cine preferă brânzeturile din categoria blue cheese, cum e gorgonzola italiană, soluția e următoarea: e suficient să mixăm ciupercile sotate cu o cantitate nu foarte mare die brânză cu mucegai nobil.

Dacă în final gustul care rezultă e unul decis, amestecul poate fi folosit ca booster de aromă. Putem adăuga mici cantități într-o supă obișnuită, într-un sos pentru paste, într-un curry sau într-un ramen.