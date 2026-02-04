Mai întâi a fost o revoluție pentru diabet, apoi un fenomen mondial împotriva obezității. Acum, un studiu dezvăluie că semaglutida în pastile orale poate fi, de asemenea, un aliat în lupta cu pentru insuficiența cardiacă, scrie ABC.

Diabet, obezitate și insuficiență cardiacă

A început ca un instrument discret pentru diabetici, ajutându-i să își controleze glicemia. La scurt timp după aceea, a ocupat primele pagini ale ziarelor din întreaga lume după ce a demonstrat o eficacitate fără precedent împotriva obezității. Acum, semaglutida orală, deja supranumită „pastila minune”, a găsit un al treilea grup de pacienți pe care să îi ajute: cei a căror inimă a început să cedeze.

Lupta împotriva diabetului de tip 2 și a complicațiilor sale cardiovasculare letale a primit astăzi o nouă și importantă confirmare științifică. Potrivit unui studiu publicat săptămâna aceasta în revista JAMA Internal Medicine, acest medicament nu doar stabilizează metabolismul, ci reduce drastic riscul de evenimente grave cauzate de insuficiența cardiacă la pacienții care suferă deja de această patologie. Nu este un avans minor: se estimează că până la 57% dintre diabetici vor ajunge să dezvolte un anumit grad de insuficiență cardiacă, o condiție care transformă viața de zi cu zi într-o bătălie împotriva epuizării și a creșterii riscului de spitalizare.

Împotriva insuficienței cardiace „invizibile”

Analiza, bazată pe ambițiosul studiu clinic internațional SOUL, a monitorizat 9.650 de participanți timp de aproape patru ani. Rezultatele oferă informații prețioase despre un grup deosebit de vulnerabil: pacienții cu un anumit tip de insuficiență cardiacă.

În declarații pentru ABC, dr. Rodica Busui, cercetător principal al studiului și expert la Oregon Health & Science University, explică de ce acest medicament acționează atât de selectiv în acest grup: „În diabet, acest tip de insuficiență cardiacă este stimulat în principal de inflamația sistemică, de disfuncția vaselor coronariene mici și de un metabolism deficitar al inimii, ceea ce face ca mușchiul cardiac să devină rigid”, subliniază aceasta. „Aceste descoperiri le oferă medicilor posibilitatea de a aplica o îngrijire personalizată în funcție de profilul fiecărui pacient.”

Spre deosebire de alte probleme cardiace cauzate de un infarct anterior (sau mai multe), acesta este o degradare silențioasă, specifică pacientului diabetic. „Aceste concluzii sunt relevante deoarece le oferă medicilor oportunitatea de a preveni rezultate grave viitoare, adaptând tratamentul la profilul specific al fiecărui pacient”, afirmă dr. Busui.

O protecție suplimentară

Pentru cardiologi, marea veste este că medicamentul poate funcționa ca un „scut suplimentar”. Studiul demonstrează că eficacitatea sa se menține chiar și la pacienții care utilizează deja cele mai avansate tratamente disponibile (cum ar fi gliflozinele), fără ca această combinație de medicamente să crească efectele adverse grave.

Studiul aduce însă și o nuanțare importantă: deși pastila îi protejează puternic pe cei care au deja inima slăbită, efectul său preventiv la diabeticii cu inima încă sănătoasă nu a arătat diferențe semnificative în această analiză specifică.

Cu toate acestea, semaglutida (comercializată sub numele Rybelsus și produsă de Novo Nordisk) își reconfirmă valoarea terapeutică integrală prin menținerea capacității sale deja dovedite de a preveni infarctul și accidentele vasculare cerebrale, consolidându-și poziția de cel mai versatil instrument farmacologic apărut în ultimii ani.