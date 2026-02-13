Din sarabanda de produse și preparate inspirate de forma celor cinci cercuri olimpice nu puteau lipsi nici pastele cu această formă. În restaurantul self service al sportivilor de la Jocurile Olimpice fac furori versiunile de paste cu diferite tipuri de sos sau condiment pe ele care imită simbolul general al competiției.
Sunt ca niste cilindre mici care par suprapuse dar sunt unite între ele și reprezintă o ediție specială. Au fost create pentru a aduce un omagiu momentului dominat de întrecerea internațională, sub îndrumare unuia dintre cei mai cunoscuți chef de top italieni, Carlo Cracco. Spre dezamăgirea multora, nu se comercializează.
Cea care a spart gheața postându-le pentru prima dată pe rețete a fost cunoscuta patinatoare olandeză Jutta Leerdam, deja cu o medalie de aur cu record olimpic la proba de o mie de metri la Milano-Cortina 2026. Ea a fost cea care a postat pentru prima dată un super close-up al unei porții generoase de paste, peste care a ținut să adauge un simbol cu drapelul Italiei însoțit de cuvântul „iconic”.