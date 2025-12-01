Circa 800 de pasageri ai companiei aeriene AnimaWings au marcat astăzi Ziua Națională a României în timpul zborului, printr-o serie de servicii speciale oferite la bord, potrivit informațiilor transmise de companie, într-un comunicat de presă.

Călătorii de pe rutele externe, precum Paris sau Sharm el Sheikh, au primit un meniu cald cu fasole și ciolan, dedicat zilei de 1 decembrie. Pe cursele interne, unde timpul de zbor este mai scurt, au fost distribuite gustări inspirate din gastronomia românească, iar copiii au primit un desert și un semn de carte cu motive tradiționale. În aceeași notă, echipajele de cabină au purtat elemente vestimentare cu motive românești.

Compania a anunțat și o campanie de reduceri pentru zborurile interne, cu 50% discount din tariful de bază pentru rezervările efectuate până pe 3 decembrie. Promoția acoperă perioada de călătorie 8 ianuarie – 29 martie 2026 și include, în prețul biletului, bagaj de cabină și alegerea gratuită a locului. Tarifele afișate pentru perioada promoțională pornesc de la 26,5 euro pentru ruta Otopeni-Oradea și ajung la 35,9 euro pentru Otopeni–Cluj.

Compania, înființată în 2020 și parte din Memento Group, se află în proces de extindere. AnimaWings a recepționat în septembrie a cincea aeronavă Airbus și estimează atingerea unei flote de 18 aeronave în următorii doi ani. De asemenea, operatorul continuă să își extindă rețeaua, cu peste zece rute noi anunțate pentru acest sezon, printre care Istanbul, Paris, München, Praga, Stockholm, Tel Aviv și Dubai. Din martie 2026 sunt programate și noi legături către Londra–Gatwick și Geneva.