Plenul Parlamentului European a dat undă verde clauzelor de salvgardare propuse de Comisia Europeană pentru acordul dintre UE și Mercosur, anuntă ziarul italian de business Il Sole 24 Ore.

Clauzele instituie controale mai stricte asupra importurilor de produse agricole care ar putea rezulta din acord comercial cu blocul sud-american Mercosur, răspunzând astfel, cel puțin parțial, criticilor acestui acord, în special Franța.

Aprobarea legislativului comunitar a venit cu 431 de voturi favorabile, 70 de abțineri și 161 de voturi împotrivă. Însă greul, adică negocierile pe conținutul acestor clauze, abia acum începe.

Potrivit sursei citate, dialogul interinstituțional la nivel UE privind măsurile concrete de salvgardare va începe chiar în această după-amiază. Clauzele reprezintă unul dintre punctele-cheie ale schemei de acord propuse de executivul UE, însă, în acest moment, acordul majorității celor 27 de state membre este departe de a fi sigur.

Propunerea legislativă urmărește să stabilească modalitățile prin care UE poate suspenda temporar preferințele tarifare pentru produsele agricole provenite din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, în cazul în care aceste importuri provoacă prejudicii producătorilor din UE.

Clauza bilaterală de salvgardare în cauză face parte integrantă atât din acordul comercial interimar UE–Mercosur, cât și din acordul de parteneriat UE–Mercosur. Ambele trebuie încă ratificate: acordul comercial necesită votul de aprobare al Parlamentului European, în timp ce acordul de parteneriat necesită ratificarea Parlamentului European și a tuturor statelor membre ale UE.

Modalitățile prin care UE ar putea suspenda tarifele preferențiale

Potrivit agenției Ansa, clauzele definesc modalitățile prin care UE ar putea suspenda temporar tarifele preferențiale pentru importurile anumitor produse agricole considerate sensibile (precum carnea de pasăre sau carnea de vită) provenite din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, în cazul în care aceste importuri sunt considerate dăunătoare pentru producătorii europeni.

Potrivit Parlamentului UE, Comisia trebuie să inițieze o investigație privind necesitatea activării acestor măsuri de protecție atunci când importurile de produse agricole sensibile cresc, în medie, cu 5% pe o perioadă de trei ani (comparativ cu pragul de 10% anual prevăzut în propunerea Comisiei). Potrivit unuia dintre amendamentele adoptate, este introdus un mecanism de reciprocitate prin care Comisia va iniția o investigație și va adopta măsuri de salvgardare în temeiul prezentului regulament, în cazul în care există dovezi credibile că importurile care beneficiază de preferințe tarifare nu respectă standarde echivalente celor aplicabile producătorilor din UE, în materie de mediu, bunăstare a animalelor, sănătate, siguranță alimentară sau protecția muncii. Poziția oscilantă a Italiei

Votul de astăzi reprezintă indirect o înfrângere pentru Franța, care a făcut lobby pentru amânarea votului, cu argumentul că textul acordului trebuie să ofere garanții mai robuste pentru fermierii europeni. Însă, potrivit informațiilor de ultimă oră de la Bruxelles, a fost în final determinantă poziția Italiei. Deși inițial părea că susține amânarea aprobării acordului în forma actuală, susținând în acest fel opoziția Franței, Italia a votat în final de partea majorității favorabile.

Calendarul stabilit până acum mizează însă pe votul final al Parlamentului European până cel mai târziu pe 19 decembrie. Ulterior, pe 20 decembrie, este programată în capitala Braziliei semnarea textului definitiv al acordului, între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și liderul statelor Mercosur, președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva.