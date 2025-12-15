Italia şi Franţa doresc amânarea votului final al Uniunii Europene cu privire la acordul comercial cu ţările latino-americane din blocul Mercosur, o mişcare care riscă să deraieze un acord care a fost negociat timp de 25 de ani, au declarat pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Acordul cu blocul Mercosur este cel mai mare negociat de UE în ceea ce priveşte reducerea taxelor vamale, iar susţinătorii spun că oferă o cale de a scăpa de dependenţa de China şi de impactul taxelor vamale impuse de preşedintele american Donald Trump.

Votul statelor europene privind acest acord comercial cu Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay este aşteptat între 16 şi 19 decembrie, la Bruxelles.

Încheierea acordului în această lună este văzută de unii ca un test al capacităţii Europei de a acţiona ca un bloc unit, la câteva zile după ce Trump i-a criticat pe liderii UE pentru că sunt “slabi” într-un moment în care aceştia caută un acord privind modul de consolidare a finanţării pentru Ucraina.

Criticii acordului se tem însă că acest acord oferă prea mult ţărilor Mercosur, Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, şi ar duce la inundarea pieţei europene cu produse de bază ieftine din America de Sud, în detrimentul fermierilor europeni.

Franţa a încercat să mobilizeze alte ţări ale UE pentru a forma o minoritate de blocaj împotriva acordului negociat de Comisia Europeană. Parisul doreşte ca acordului să îi fie adăugate garanţii mai robuste pentru a-i proteja fermierii.

Întrebată despre poziţia Franţei, Comisia Europeană a transmis că se aşteaptă în continuare să semneze acordul până la sfârşitul anului, adăugând că “în opinia Comisiei, semnarea acordului acum este o chestiune de importanţă crucială – economic, diplomatic şi geopolitic”.

Danemarca, care deţine preşedinţia rotativă a UE, va trebui acum să decidă dacă va continua cu un vot în această săptămână, aşa cum era planificat. Reprezentanţii danezi de la Bruxelles nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Dacă Danemarca sfidează Parisul şi Roma, acordul ar putea fi respins. O minoritate de blocaj necesită sprijinul a cel puţin patru state membre care reprezintă 35% din populaţia UE.

Potrivit Reuters, Polonia şi Ungaria se opun acordului cu blocul Mercosur, Guvernul Austriei este obligat prin lege să se opună acordului, în timp ce Irlanda simpatizează cu preocupările Franţei.

O a treia sursă citată de Reuters a declarat că se pare că Franţa va avea o minoritate de blocaj dacă Danemarca va continua.

Este nevoie ca o largă majoritate a statelor membre UE să voteze în favoarea acordului pentru a-i permite preşedintelui Comisiei, Ursula von der Leyen, să îl semneze. Acordul, încheiat acum un an, ar deschide noi pieţe exportatorilor europeni grav afectaţi de tarifele americane şi de concurenţa chineză şi ar oferi Bruxelles-ului noi aliaţi comerciali.

“Dacă nu semnăm Mercosur în următoarele zile, acesta va fi mort”, a avertizat un diplomat UE.

“Dacă nu putem ajunge la un acord cu Mercosur, nu mai trebuie să vorbim despre suveranitatea europeană. Vom deveni irelevanţi din punct de vedere geopolitic”, au adăugat diplomaţii.

Comisia, care este responsabilă de negocierea acordurilor comerciale ale UE, a oferit garanţii în această toamnă care ar permite suspendarea accesului preferenţial la Mercosur pentru anumite produse agricole în anumite condiţii de piaţă. Motivul declanşator pentru activarea garanţiilor ar fi dacă volumele importurilor ar creşte cu peste 10% sau preţurile ar scădea cu aceeaşi valoare într-una sau mai multe ţări membre ale UE.

Cu toate acestea, Franţa a considerat garanţiile drept “incomplete”.

“Orice amânare este un semnal foarte bun”, a declarat ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski.