Palatul Elisabeta găzduiește luni seară un eveniment de o semnificație aparte, dedicat excelenței în industria HoReCa. Sub semnul unei noi pagini scrise în relația „multiseculară dintre ospitalitatea românească și Coroana Română”, Principele Radu a primit reprezentanții Hospitality Culture Institute, marcând astfel prima colaborare de acest gen în Sala Regilor.

Palatul Elisabeta, renovat și redeschis oficial

Un moment special al serii a fost anunțul că invitații din industria ospitalității sunt primii musafiri care se bucură de spațiile publice ale palatului după încheierea lucrărilor de restaurare. Principele Radu a subliniat dificultatea demersului în contextul financiar actual, precizând că toate spațiile de la parter, de la Salonul Mihai I și Galeria de Artă, până la Sufrageria Mare, au fost refăcute conform dorinței strămoșilor familiei regale.

„Este pentru prima dată când Palatul Elisabeta găzduiește o după-amiază dedicată ospitalității. Această industrie merita mult mai mult încă de la începutul anilor ’90”, a punctat Principele Radu, apreciind potențialul și aspirațiile sectorului.

Recunoaștere pentru elita HoReCa și visul Michelin în România

Florin Maxim, fondatorul Hospitality Culture Institute, a evidențiat importanța simbolică a zilei, considerând prezența la Palat ca fiind împlinirea unui vis de un deceniu. Acesta a subliniat că munca miilor de oameni din domeniu a căpătat acum un sens profund și o recunoaștere la cel mai înalt nivel.

Printre obiectivele strategice menționate pentru viitorul apropiat se numără:

Vizibilitatea internațională, promovarea industriei românești la nivel european;

Proiectul Michelin. Fondatorul a mulțumit Familiei Regale pentru susținerea demersului de a aduce prestigiosul Ghid Michelin în România, un pas esențial pentru gastronomia autohtonă.

Excelență premiată sub Înalt Patronaj Regal

Evenimentul a reunit personalități marcante, companii de top și câștigători ai Romanian Hospitality Awards. Acest program de premiere, organizat anual de Hospitality Culture Institute, se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei.

Gala recompensează performanța în domenii cheie precum restaurantele, hotelurile, gastronomia și antreprenoriatul, setând standarde de calitate pentru întreaga țară.